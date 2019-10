Pugno a controllore Atb: in tasca e nello zaino ha coltello da cucina e martelli

La Squadra Volante della Polizia è intervenuta nella tarda mattinata di mercoledì 23 ottobre in via Celadina, nelle vicinanze dell’Esselunga, in quanto un controllore Atb segnalava un’aggressione da parte di un passeggero. Sul posto si accertava che un uomo, di cittadinanza italiana, dopo la richiesta di biglietto da parte del controllore ed un diverbio sulle modalità di esibizione dello stesso, lo aveva colpito con un pugno provocandogli una lieve ferita al labbro.

Successivamente il personale Atb vedeva l’uomo che allontanandosi estraeva un coltello da cucina dalla tasca, pur non minacciando nessuno, dirigendosi verso l’abitato di Gorle. Le ricerche intraprese dagli operatori permettevano di rintracciare il soggetto in via Roma a Gorle all’interno di una clinica dove lo stesso asseriva recarsi per cure.

L’uomo veniva fermato senza opporre resistenza ed identificato come T. S. del 1969. Successiva perquisizione permetteva di rinvenire in tasca dell’uomo un coltello da cucina e nello zaino due martelli frangivetri, uno in uso ed uno su autobus, detenuti senza ragione oltre un paio di pinze un altro coltello da cucina ed un cacciavite.

Il tutto veniva debitamente sequestrato. Il soggetto deferito all’autorità giudiziaria è stato poi visitato dai sanitari per stabilire le condizioni psicofisiche.