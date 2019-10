Pistole, baionette e due ordigni bellici trovati in una casa a Valtesse

Un paio di pistole, qualche baionetta e due di quelle che hanno tutta l’aria di essere delle bombe da mortaio risalenti alla seconda guerra mondiale.

È quanto rinvenuto lunedì 21 ottobre in un’abitazione di via Bolis, nel quartiere di Valtesse a Bergamo.

L’abitazione, messa in vendita, è stata passata al setaccio e svuotata dagli attuali proprietari: le armi e gli ordigni sarebbero stati scoperti in solaio e in un cassetto, che evidentemente non erano mai stati controllati in passato.

Dopo avere avvisato le forze dell’ordine, martedì l’immobile è stato posto sotto sequestro cautelativo dalla divisione P.A.S.I. della Questura di Bergamo, in attesa dell’arrivo degli artificieri.