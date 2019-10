La palestra ai dipendenti? La offre Publifarm: “Così stress diminuito e creatività aumentata”

La salute dei lavoratori è fondamentale per il buon funzionamento di un’azienda. Consapevole di questo, l’agenzia di comunicazione, pubblicità e marketing “Publifarm”, a Bergamo in viale Giulio Cesare 20, ha attuato una serie di misure per favorire il loro benessere psicofisico.

Innanzitutto, con il progetto “Welfare – La creatività si iscrive in palestra”, offre ai dipendenti l’iscrizione in palestra. Chi lo desidera può iscriversi allo SportPiù di via Baioni a Bergamo e fare fitness ma anche frequentare la sua piscina e tutti i corsi disponibili. Inoltre, l’azienda organizza un servizio interno di car sharing per andare in palestra, seguire i corsi insieme, motivandosi a vicenda e diventando più uniti. Nicola Pavesi, ceo e account manager di Publifarm, spiega: “Prima di essere lavoratori siamo persone e, stando seduti al computer per circa 8 ore al giorno, 5 giorni alla settimana, è importante tenersi in forma. Gli effetti positivi sono molteplici: lo stress è diminuito, la creatività è aumentata e la postura migliorata. Praticando attività fisica, inoltre, si è maggiormente stimolati a prestare più attenzione all’alimentazione e ad adottare uno stile di vita più attivo e sano”.

Un altro aspetto su cui punta Publifarm è la creazione e il mantenimento di un ambiente sereno attraverso momenti conviviali. Pavesi: “Ci sono due appuntamenti che ormai sono diventati fissi: il lunedì mattina si può fare colazione tutti insieme per iniziare a lavorare in dolcezza, mentre il venerdì sera l’aperitivo per brindare ai successi della settimana. Iniziative come queste hanno un’importanza strategica perchè creano un’atmosfera positiva che favorisce la concentrazione, il gioco di squadra e la produttività”.

Tuttte queste caratteristiche sono fondamentali per l’agenzia, che ogni giorno coltiva idee per dare vita a progetti studiati su misura in base alle esigenze dei clienti.