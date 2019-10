Dopo la bella giornata di martedì, Antonio Marioni del Centro Meteo Lombardo ci accompagna a scoprire cosa succederà mercoledì e nei giorni succesivi a Bergamo e in provincia.

ANALISI GENERALE

La depressione responsabile del forte maltempo di lunedì, nella giornata di ieri, si è diretta verso la Penisola Iberica lasciando la Lombardia sotto deboli correnti anticicloniche. Tuttavia l’area di bassa pressione, ormai isolata nel Mediterraneo, tenderà a muoversi nuovamente verso est interessando, seppur più marginalmente, anche la Lombardia.

Mercoledì 23 ottobre 2019

Tempo Previsto: cielo poco nuvoloso con possibili nebbie o nubi basse al mattino su pianure in diradamento. In giornata tempo buono ovunque con tendenza ad aumento delle nubi a partire dall’area sud-occidentale della regione. Precipitazioni assenti se non isolate e deboli in tarda sera su Appennino e pianure ovest.

Temperature: massime in pianura stazionarie e comprese tra 21 e 24°C. Minime in calo e comprese tra 8 e 13°C.

Giovedì 24 ottobre 2019

Tempo Previsto: nella notte aumento della consistenza delle nubi su centro-ovest regione con possibili piogge, anche a carattere di rovescio (pianure e monti). Pianure centrali con possibilità di piogge ma meno probabili. Asciutto ad est con nubi meno importanti. In giornata graduale aumento della consistenza delle nubi ovunque con piogge anche a carattere di rovescio, più importanti su Appennino, centro-ovest pianure e prime Prealpi; meno importanti su est regione e Alpi.

Temperature: massime in pianura in calo e comprese tra 16 e 19°C. Minime in aumento e comprese tra 11 e 14°C.

Venerdì 25 ottobre 2019

Tempo Previsto: la notte nuvolosità in attenuazione senza precipitazioni. In giornata poco nuvoloso su tutta la regione.

Temperature: massime in pianura in aumento e comprese tra 21 e 24°C. Minime stazionarie e comprese tra 10 e 14°C.