Poco prima delle 9 di mercoledì mattina, lungo via Crescenzi in zona Valverde a Bergamo, una giovane donna, pare di 27 anni, è stata investita da una moto.

La 27enne ha riportato un trauma cranico ed è stata portata in ospedale, al Papa Giovanni in codice rosso. L’investitore è un 62enne che è rimasto illeso.

Foto 2 di 2



Con la donna c’era un bimbo di tre anni, che non ha ferite ma è stato portato in ospedale perché non si è riusciti a contattare i parenti.

Sul posto la polizia locale di Bergamo per verificare la dinamica dell’investimento.