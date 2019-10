Giochi Mondiali Militari, medaglia di legno per Roberta Marzani nella prova a squadre

Si è conclusa con una medaglia di legno l’esperienza di Roberta Marzani ai Giochi Mondiali Militari in corso a Wuhan.

La schermitrice bergamasca, già quinta nella gara individuale, ha sfiorato il podio nella prova di spada a squadre chiusa in quarta posizione.

Schierata in compagnia di Alessandra Bozza e Marta Ferrari, la portacolori dell’Esercito ha superato ai quarti di finale la Romania, tuttavia la sconfitta in semifinale ad opera dell’Ucraina non ha permesso alle ragazze di accedere alla sfida per l’oro.

Nonostante la voglia di rivincita, le azzurre sono state battute dalla Cina dal match per il bronzo, un risultato che le ha così costrette a rinunciare alla possibilità di salire sul podio della competizione internazionale.

Nell’atletica leggera si è interrotto al primo turno il percorso di Marta Milani nei 400 metri.

La 32enne di Monterosso ha terminato la batteria vinta da Iman Essa Jasmin in quarta posizione con il tempo di 55”01, un crono che non le ha consentito di partecipare alla corsa per le medaglie.