Brutta sorpresa per i volontari della Croce Rossa di Bonate Sotto. Nella notte tra lunedì 21 e martedì 22 ottobre ignoti hanno rotto a sassate i vetri di un pulmino praticamente nuovo, acquistato meno di un anno fa.

“Purtroppo non è la prima volta che i nostri mezzi vengono presi di mira – commenta con amarezza Francesco Pedruzzi, responsabile ‘Area 1’ del gruppo di Bonate Sotto -. Qualche tempo fa, dopo aver tagliato la guarnizione, si erano portati via il vetro di un pulmino, ancor prima avevano rubato i motori di due motoscafi della squadra Opsa”, vale a dire gli operatori di salvataggio in acqua.

Il mezzo della Croce Rossa preso a sassate

Il mezzo, utilizzato per lo spostamento dei volontari ed il trasporto delle persone disabili, si trovava in un parcheggio delimitato da una rete metallica. In questo stato non è certo utilizzabile. “Non riesco a spiegarmi un gesto del genere – continua Pedruzzi – anche perché dal suo interno non è stato rubato nulla”.

Di un gesto “inspiegabile e inqualificabile” parla anche il sindaco Carlo Previtali, che spiega come l’area in questione sia videosorvegliata. “Si esamineranno le registrazioni per cercare di identificare i colpevoli – conclude Pedruzzi -. Nel frattempo sporgeremo denuncia”.