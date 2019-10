Come il divorzio dei miei genitori ha modificato la mia infanzia

Come può il divorzio influire sui ragazzi?

Sono dellʼidea che le persone possano reagire in due modi diversi. La reazione va soprattutto in base a come la rottura del matrimonio influisce su di loro.

Alcuni prendono strade negative. Si lasciano andare facendosi scorrere addosso la vita e interrogandosi costantemente sul proprio destino e futuro.

Ma la mia domanda è: perché dobbiamo assumerci le responsabilità o pagare le conseguenze delle scelte sbagliate dei nostri genitori?

Da piccoli lʼunica cosa che possiamo fare è accettarle anche se non capiamo effettivamente cosa stia succedendo. Tuttavia da grandi siamo frutto delle nostre scelte e siamo noi a determinare la piega che prende il nostro percorso.

Non dobbiamo dare colpe ai nostri genitori ma essere consapevoli delle nostre scelte e decisioni.

Possiamo certamente migliorare il nostro futuro, cambiarlo.

Molti ragazzi scelgono una secondo strada prendendo la forza dal loro “passato” turbolento e affrontando a testa alta e con determinazione la vita in previsione di un futuro migliore.

A volte però, pur avendo una grande forza interiore, si possono incontrare delle difficoltà che generano bassa autostima o ansia, o che danno vita ad un carattere particolare che viene poco capito. Spesso i brutti pensieri avvolgono i figli in una nube nera all’interno della quale si sentono soli, ma un modo per andare avanti consiste nell’imparare a convincersi di potercela fare sempre da soli rialzandosi con le proprie gambe.

Raggiungere la luce deve essere l’obbiettivo. Non dobbiamo arrenderci solo perché la vita ci mette alla prova.

Avere dei problemi o un passato difficile è solo una marcia in più per riuscire ad affrontare con determinazione i muri che ci troviamo davanti.

Io parlo per esperienza perché ho dovuto affrontare il divorzio dei miei genitori e poi il secondo matrimonio di mia madre, ma sono riuscita ad affrontare tutto questo e soprattutto ho imparato ad

affrontare i miei “mostri interiori”.

(L’immagine di copertina è di Kelly Sikkema da Unsplash)