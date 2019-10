“Brooklyn” o il finale di “Rocco Schiavone 3”? La tv del 23 ottobre

Per la prima serata in tv, mercoledì 23 ottobre RaiUno alle 21.25 proporrà la visione del film “Brooklyn”, con Saoirse Ronan.

Nei primi anni Cinquanta, la giovane irlandese Ellis Lacey emigra a Brooklyn, dove – a differenza di quanto le accadeva nella sua piccola città natale – ha l’opportunità di trovare un lavoro e l’amore di un italo-americano. Quando una tragedia familiare la riporta in Irlanda, Ellis si ritrova a essere totalmente assorbita dalla sua vecchia comunità e con uno scapolo pronto a corteggiarla. Rinviando ripetutamente il suo rientro in America, si ritroverà a dover scegliere tra due uomini e due Paesi tra loro molto diversi.

Su Canale Nove alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata de “L’assedio”, il programma di interviste condotto da Daria Bignardi. Anche stasera arriveranno in studio ospiti provenienti dal mondo sociale, dello spettacolo e della cultura. Innanzitutto ci sarà l’ex commissario tecnico della Nazionale ed ex allenatore del Milan Arrigo Sacchi, reduce dall’esperienza al Festival dello Sport a Trento. Di fronte a Daria Bignardi si siederanno anche Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, attualmente alla guida di “Quelli che il calcio” insieme a Mia Ceran. Poi sarà la volta di un altro volto Rai quello di Bianca Berlinguer, in onda il martedì sera su Rai 3 con #cartabianca, trasmissione nata sotto la direzione di rete di Daria Bignardi. La letteratura avrà come rappresentante in puntata Stefano Massini, noto al pubblico televisivo per i suoi interventi a “Piazzapulita”, autore di testi teatrali e firma de La Repubblica. Poi Ketama126, tra i rapper e produttori musicali più in voga negli ultimi anni (ha collaborato anche con Massimo Pericolo, ospite della prima puntata del talk show), e Richard Thunder, youtuber e attivista LGBTQIA+ romano.

RaiDue alle 21.20 trasmetterà la quarta e ultima puntata della fiction “Rocco Schiavone 3”, con Marco Giallini, Lorenza Indovina e Filippo Dini. Andrà in onda l’episodio intitolato “Fate il vostro gioco”: Rocco, convinto che la soluzione del caso Favre si nasconda nel casinò di Saint Vincent, prosegue lì le sue indagini. Nel frattempo, si occupa anche del suicidio di Alessio Duranti, un uomo che aveva perso tutto a causa della sua ossessione per il gioco. Durante le indagini, Rocco riceve una terribile notizia che lo metterà davanti a un drammatico e decisivo bivio.

Su Sky verranno trasmesse le partite della terza giornata della fase a gironi di Champions League. Il cartellone prevede: Ajax-Chelsea alle 18.55 su Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport 252 (canale 252); Lipsia-Zenit alle 18.55 su Sky Sport 254 (canale 254); Inter-Borussia Dortmund alle 21 su SkySport Uno (canale 201) e SkySport 252 (canale 252); Salisburgo-Napoli alle 21 su Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport 253(canale 253); Slavia Praga-Barcellona alle 21 su Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport 254 (canale 254); Genk-Liverpool alle 21 su Sky Sport 255 (canale 255); Benfica-Lione alle 21 su Sky Sport 256 (canale 256); Lille-Valencia alle 21 su Sky Sport 257 (canale 257). Inoltre alle 18.55 e alle 21 su Sky Sport 251 (canale 251 satellite, 486 digitale terrestre) ci sarà “Diretta Gol”.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Su Canale5 alle 21.20 ci sarà la sesta e ultima puntata di “Amici celebrities”. Questa sera c’è una novità per il talent presentato in staffetta da Maria De Filippi e Michelle Hunziker: verrà trasmesso in diretta. A contendersi la vittoria finale sono rimasti Filippo Bisciglia, Ciro Ferrara, Pamela Camassa e Massimiliano Varrese. In giuria Platinette, Ornella Vanoni e Giuliano Peparini.

Su Tv8 alle 21.30 ci sarà “X Factor – La corsa verso i Live”. Si ripercorreranno le emozioni, i successi e gli insuccessi delle selezioni di X Factor. I concorrenti sono pronti per esibirsi al live e sottoporsi al giudizio dei giudici e del pubblico. I live cominceranno domani, giovedì 24 ottobre e si potranno vedere su Sky (e in replica venerdì 25 su Tv8).

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 dove alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata di “Fuori dal coro”, il talk-show condotto da Mario Giordano.

Su La7 alle 21.15 “Atlantide – Storie di uomini e di mondi presenta “Hitler, il grande inganno e l’invasione della Polonia”. Andrea Purgatori parla di quando il primo settembre del 1939 la Germania nazista invase la Polonia, dando inizio alla Seconda guerra mondiale. Poi, racconta del famigerato campo di concentramento di Auschwitz, in Polonia, il più grande realizzato dal nazismo, dove si calcola che vi abbiano perso la vita, tra il 1940 e il 1945, più di settecentomila persone.

Rai5 alle 21.15 proporrà il documentario “John Avilfdrn: the king of the underdog”. Un ritratto del regista premio Oscar che ha dato vita ad alcuni dei film più amati del cinema.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “Viaggio nell’isola misteriosa”, con Dwayne Johnson; su Rai4 alle 21.15 “Made in France – Obiettivo Parigi”, con Malik Zidi; e su La7D alle 21.30 “Sesso, bugie e videotape”, con James Spader.

Ancora, su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Los Angeles di fuoco”, con Matthew Atkinson; su La5 alle 21.10 “The 7.39”, con David Morrissey; su Iris alle 21 “Innamorato pazzo”, con Adriano Celentano e Ornella Muti; e su Italia2 alle 21.30 “Poliziotto ancora in prova”.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “Ciao Darwin 8 – Terre desolate”, con Paolo Bonolis e Luca Laurenti; e su Real Time alle 18.10 il reality “Cortesie per gli ospiti”.