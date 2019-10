Arcene, il soffitto della scuola primaria perde i pezzi: interviene il Comune

Il soffitto della scuola primaria “Unione Europea” di Arcene perde i pezzi. E il Comune corre ai ripari spostando i giovani alunni in altre aule più sicure.

È successo lunedì 21 ottobre, intorno alle 14: il soffitto di una classe al primo piano dell’edificio si è sfondellato, facendo cadere anche una porzione d’intonaco. Questo non ha causato nessun problema ai bimbi impegnati nelle lezioni.

Subito è intervenuto il sindaco Roberto Ravanelli, che ha decretato l’interdizione all’uso delle aule dell’intera ala dell’istituto, facendo spostare i giovani alunni in un’altra zona della scuola più sicura.

Le lezioni, dunque, sono continuate senza grossi problemi.

“La situazione è sotto controllo – fa sapere il primo cittadino in una nota -. A breve procederemo alla verifica di tutta l’area, per capire se in altre aule possano verificarsi fenomeni simili. Se servirà interverremo con le adeguate contromisure. Il controllo verrà poi esteso a tutte le aree degli istituti scolastici del paese, in modo da assicurare la completa sicurezza anche negli anni a venire”.