Manchester City-Atalanta, La strada di casa 2 e Il collegio: la tv del 22 ottobre

Per la prima serata in tv, martedì 22 ottobre alle 21 in diretta dall’Etihad Stadium Canale5 trasmetterà la partita di calcio tra Manchester City e Atalanta, valida per la terza giornata della fase a gironi della Champions League.

Per il gruppo C, il Manchester City, allenato da Pep Guardiola, ospita l’Atalanta di Giampiero Gasperini. Nei primi due turni l’Atalanta è stata battuta 4-0 dalla Dinamo Zagabria e 2-1 dallo Shakhtar Donetsk.

Oggi alle 19 si è disputata anche l’altra partita del Gruppo C tra lo Shakhtar Donetsk e la Dinamo Zagabria.

Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la quinta delle sei puntate della fiction “La strada di casa – Seconda stagione”, con Alessio Boni, Lucrezia Lante della Rovere, Sergio Rubini, Eugenio Franceschini e Silvia Mazzieri: Fausto viene arrestato perchè trovato in un lago di sangue, accanto al corpo esamine di Mauro e con un cacciavite tra le mani. Durante l’interrogatorio il commissario Leonardi smaschera Fausto, che aveva dichiarato di non conoscere la vittima. Fortunatamente per l’uomo, le analisi condotte dalla Scientifica stabiliscono che il decesso è avvenuto almeno un’ora prima che lui trovasse il corpo. Intanto, Lorenzo è sparito da ore e non risponde nemmeno al telefono.

RaiDue alle 21.20 trasmetterà la prima delle sei puntate del reality “Il collegio”. Dieci ragazzi e dieci ragazze abbandonano per un mese la propria vita e vengono catapultati in un collegio degli anni Ottanta, costretti a studiare, a vivere e a comportarsi come avveniva in quel periodo storico. Quest’anno la voce narrante è quella di Simona Ventura, che prende il posto di Giancarlo Magalli, narratore delle tre precedenti edizioni del programma. Per la location anche quest’anno è stato scelto lo storico Collegio Celana di Caprino Bergamasco, fondato nel 1566: si tratta della scuola cattolica più antica d’Italia, che ha chiuso i battenti nel 2013. Voluta da Carlo Borromeo, fra i suoi alunni più celebri ha avuto Angelo Roncalli, che poi divenne Papa Giovanni XXIII.

Su Rete4 alle 21.25 l’appuntamento è con la soap “Una vita”, con Juan Gareda e Marc Parejo: Leonor sta per rivelare a tutti i vicini di Acacias che Casilda è sua sorella, ma viene fermata da Rosina. Intanto, Samuel invita Lucia a cena, ma la romantica serata è interrotta dall’arrivo di padre Telmo. Nel frattempo, mentre anche Felipe inizia a dubitare della sincerità di Samuel, Servante è sempre costretto a letto dalla polmonite che si è preso dopo aver trascorso la notte al gelo.

Italia1 alle 21.20 proporrà una nuova puntata de “Le Iene show”, condotto da Alessia Marcuzzi, Nicola Savino e la Gialappa’s band.

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “#cartabianca”, il talk-show condotto da Bianca Berlinguer e sulla rete di Cairo alle 21.15 “diMartedì”, condotto da Giovanni Floris.

Per chi preferisse vedere un film, su Tv8 alle 21.30 c’è “Io & Marley”, con Owen Wilson; su Canale Nove alle 21.25 “Vi presento i nostri”, con Robert De Niro; su Rai4 alle 21.10 “Maze Runner – La fuga”, con Dylan O’Brien; e su Rai5 alle 21.15 “71”, con Jack O’Connell.

Ancora, su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Paulette”; su La5 alle 21.10 “Jenny’s Wedding”, con Katherine Heigl; su Iris alle 21 “Lo sperone insanguinato”, con Robert Taylor; e su Italia2 alle 21.30 “Il Signore degli anelli – Le due torri”.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “”Hawthorne – Angeli in corsia”, con Jada Pinkett Smith, Michael Vartan e Hannah Hodson. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Il tempo non guarisce”, “Saper sapere”, “Un miracolo” e “Arrendersi”. Nel primo, Christina deve affrontare la tragica scomparsa del marito. Nel secondo, Christina deve curare un paziente che ha un aneurisma celebrale. Nel terzo, Christina sostiene un ragazzo che non si sente ancora pronto a dire addio alla madre che sta per perdere la vita. Nel quanto, avviene un incidente d’auto in cui rimangono coinvolti una madre e un figlio.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “Live – Non è la D’Urso”, con Barbara D’Urso; e su Real Time alle 21.10 il reality “Primo appuntamento”.