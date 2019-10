Dopo le abbondanti piogge cadute con violenza e in tempri brevi nella giornata di lunedì, andiamo a scoprire cosa succederà sul fronte del tempo nelle prossime ore e nei prossimi giorni a Bregamo e in provincia con Antonio Marioni del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

L’area di bassa pressione responsabile del forte maltempo che ha colpito parte della nostra regione trasla momentaneamente verso ovest lasciando spazio a un miglioramento. Come si accennava lunedì, anche martedì appare probabile un suo ritorno verso est e quindi verso la Lombardia, entro giovedì. Il peggioramento comunque appare decisamente più blando rispetto a quello appena passato.

Martedì 22 ottobre 2019

Tempo Previsto: al mattino ancora un po’ di nubi sulla Lombardia con precipitazioni assenti o deboli e molto isolate. Tendenza ad aperture nel corso della giornata con precipitazioni assenti ovunque.

Temperature: massime in pianura stazionarie o in aumento su nord-ovest e comprese tra 21 e 24°C. Minime in calo e comprese tra 11 e 15°C.

Mercoledì 23 ottobre 2019

Tempo Previsto: cielo in prevalenza poco nuvoloso con qualche nebbia al mattino su pianure in diradamento. Possibile dalla sera un nuovo aumento delle nubi a partire da Appennino e pianure meridionali con possibili deboli precipitazioni su basse pianure occidentali e Appennino.

Temperature: massime in pianura stazionarie e comprese tra 21 e 24°C. Minime in calo e comprese tra 8 e 13°C.

Giovedì 24 ottobre 2019

Tempo Previsto: cielo con molte nubi ovunque e possibili piogge sia in mattinata che nel pomeriggio, meno importanti sul settore più orientale della regione.

Temperature: massime in pianura in calo e comprese tra 16 e 19°C. Minime in aumento e comprese tra 11 e 14°C.