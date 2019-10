Doppio open day per conoscere le opportunità del centro salesiano “Don Bosco” di Treviglio

Il centro salesiano “Don Bosco” di Treviglio ha una lunga e ricca tradizione che gli ha permesso di fornire una risposta efficace alle sempre nuove esigenze educative del territorio, al passo coi tempi dal 1892.

Al centro della didattica è posto il singolo studente con la sua personalità unica e irripetibile, dove ognuno è chiamato per nome e può sentirsi a casa, esprimendo liberamente ciò che è e valorizzando le potenzialità che ognuno porta dentro di sé.

Tra le altre attività, la Scuola Superiore, come gli altri indirizzi dell’Istituto, prevede per l’insegnamento della Lingua inglese la compresenza dell’insegnante madrelingua per un’ora alla settimana in tutti e cinque gli anni di corso.

Inoltre, nell’ottica dell’accompagnamento degli studenti ad un uso consapevole e responsabile delle tecnologie che sono a loro disposizione, allievi e professori sono forniti di iPad che utilizzano normalmente nell’attività didattica.

L’orario scolastico è articolato dal lunedì al venerdì. La Scuola Superiore dei Salesiani di Treviglio dà però ampio spazio anche ad attività culturali e didattiche che completano il curricolo e la rendono scuola “a tempo pieno”, nel rispetto della libertà e del cammino di maturazione di ciascuno.

Nello specifico vengono offerti agli allievi:

– laboratori opzionali extra-curricolari pomeridiani

• di Lingua Inglese per conseguire le certificazioni;

• di Spagnolo per conseguire le certificazioni;

• di Fisica, Scienze e Matematica;

• di Diritto ed Economia;

• di preparazione ai test universitari per l’ammissione alle facoltà medico-sanitarie.

– studio assistito pomeridiano;

– spazi disponibili per lo studio personale o a piccoli gruppi;

– iniziative e uscite pomeridiane o serali (visite culturali, mostre, teatri …);

– attività di potenziamento e di recupero pomeridiano su richiesta dei docenti o degli allievi stessi.

Inoltre, nel periodo delle vacanze estive vengono offerte diverse possibilità di soggiorno di studio all’estero per migliorare le competenze linguistiche e allargare i propri orizzonti culturali.

La Scuola Superiore dei Salesiani di Treviglio propone infine attività di volontariato, di animazione e formazione che permettono agli studenti da una parte di aprirsi alla dimensione della solidarietà e del servizio agli altri, dall’altra alla valorizzazione delle proprie attitudini in gruppi specifici di interesse (gruppo teatro, attività sportive, gruppi musicali, gruppi di produzione e diffusione audio-video).

Per informazioni più dettagliate e prendere visione dei curricoli e dei vari ambienti, vi aspettiamo ai nostri Open Day che si terranno

• sabato 26 ottobre, con presentazione alle 10.30

• sabato 23 novembre con presentazione alle 15.

Sono previsti anche appuntamenti personalizzati nelle giornate del 13 dicembre e del 10 gennaio dalle 15 alle 18. Maggiori informazioni sul sito http://www.salesianitreviglio.it/wp/OpenDay19-20/

Informazioni

Come raggiungere il centro salesiano “Don Bosco” di Treviglio

La città di Treviglio è servita da collegamenti ferroviari e da numerose linee di servizio pubblico che la collegano con Milano, Bergamo, Chiari, Brescia, Capriate, Trezzo, Gessate, Crema, Lodi.

Vi è anche la disponibilità di otto linee di pullman privati che coprono una vasta area (vedi cartina).