Dolomite e Linea Verde ancora insieme per raccontare le eccellenze italiane

Dopo la proficua collaborazione iniziata nel 2018, anche per il 2019 è stata rinnova la partecipazione di Dolomite al programma Rai che lo scorso anno è stato record d’ascolti.

A partire dal prossimo novembre i tre conduttori del programma Linea Verde, in onda tutte le domeniche su Rai1, indosseranno i capi e le scarpe della nuova collezione autunno inverno Dolomite, e viaggeranno in lungo e in largo per l’Italia alla ricerca di quelle che sono le eccellenze naturalistiche e agroalimentari del territorio.

Un’altra stagione sotto i riflettori per il brand, il cui spirito outdoor combacia perfettamente con quello della trasmissione.

Si tratta di un’importante attività di sponsorizzazione, un modo efficace per proporre e promuovere i capi della collezione. E quale modalità migliore di farlo se non attraverso un programma che fa della natura e della vita a contatto con essa la sua caratteristica principale? Dolomite quindi racconterà insieme ai conduttori il territorio italiano e le storie vere di chi lo abita e lo lavora con passione, portando avanti tradizioni culinarie e culturali da secoli.

Buona visione!