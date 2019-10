Cerca di fuggire all’alt dei carabinieri: fermato e arrestato per spaccio di cocaina

I Carabinieri della Compagnia di Bergamo hanno arrestato un uomo, 48enne originario del Marocco, incappato in un posto di controllo: prima ha cercato di allontanarsi disfacendosi di alcune dosi di cocaina, recuperate dai militari, poi, sottoposto a perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di un ingente quantitativo di cocaina purissima, nonché di tutto il materiale necessario per il confezionamento delle dosi.

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Curno, nel corso di un controllo nel centro di Mozzo, notavano transitare una Volkswagen Golf che, alla vista dei militari, effettuava una manovra inconsueta tentando di allontanarsi in direzione Ponte San Pietro.

Immediatamente inseguito dai militari, l’uomo tentava di disfarsi di due dosi di cocaina lanciandole dal finestrino, successivamente recuperate dai militari, che riuscivano a bloccarlo poche centinaia di metri più avanti all’altezza di via Leonardo.

Nel corso della successiva perquisizione, estesa all’abitazione di residenza a Curno, il 48enne veniva trovato in possesso di circa 220 grammi di cocaina purissima, 5 bilancini di precisione, materiale vario utile al confezionamento delle dosi, 2 telefoni cellulari utilizzati per l’attività illecita.

Al termine dell’attività, l’uomo, pregiudicato, è stato arrestato e portato in carcere a Bergamo.