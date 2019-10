Campionati Italiani allievi, a Grottammare trionfo per Gamba e Casiraghi

Dominio bergamasco sulle strade di Grottammare che nel terzo weekend di ottobre hanno ospitato i Campionati Italiani allievi di marcia su strada.

A mettersi in luce nella località balneare è stato Gabriele Gamba (Atletica Riccardi Milano 1946) che ha conquistato il titolo nella 10 chilometri maschile.

Il 17enne di Pedrengo, già oro lo scorso estate nel Festival Olimpico della Gioventù Europea, ha completato il percorso in 44’27”, distanziando di oltre trenta secondi Nicola Lomuscio (Amatori Atletica Acquaviva).

Non ha completato la kermesse invece il portacolori dello Sporting Club Alzano Daniele Breda che, a causa di una squalifica, ha dovuto abbandonare anzitempo la gara.

In campo femminile trionfo per Martina Casiraghi (Atletica Bergamo 1959) che ha tagliato il traguardo marchigiano in 51’18” davanti a Alessia Titone (Safatletica Piemonte).

In grado di controllare il vantaggio accumulato, la 16enne di Missaglia ha bissato il successo ottenuto lo scorso anno in Emilia Romagna.

A livello assoluto buona prestazione per Lidia Barcella (Bracco Atletica) e Federica Curiazzi (Atletica Bergamo 1959) che hanno terminato l’ultima prova dei Campionati Nazionali di Società rispettivamente in seconda e terza posizione, mentre Mikias Meli (Atletica Bergamo 1959) è salita sul gradino più basso del podio fra gli Under 20.

Foto Cantalamessa/Organizzatori