Caduta dal bus e ora in carrozzella, Letizia vola in Texas per l’intervento

“Eccoci qua, siamo pronti all’imbarco. Quando pensavo a questo giorno mi ero imposta una sola regola, che non era quella di non piangere oppure di essere tranquilla. Mi sono promessa di pensare a tutti voi che mi avete permesso di prendere il volo, grazie di cuore!”.

Così Letizia Milesi, in un post su Facebook, saluta e ringrazia tutte le persone che le hanno mostrato vicinanza permettendole di “spiccare il volo” verso il Texas, dove si sottoporrà ad un delicato intervento chirurgico in un centro specializzato. Intervento grazie al quale Letizia intende combattere i deficit neurologici che l’hanno costretta su una carrozzella, dopo una caduta da un bus nell’autunno 2017.

Da quel difficile momento, anche grazie all’associazione “Sulle ali di un sogno onlus”, Letizia ha iniziato a coltivare il sogno di ricominciare a danzare, per il quale si è reso necessario un intervento oltreoceano. In questo suo viaggio, sarà idealmente accompagnata da tutta la Valle Brembana che, unita dall’hashtag #nonsimollauncactus, ha voluto dare una mano alla 19enne di Roncobello, sostenendo la ricerca sui traumi vertebrali e midollari.

Magliette, dolci, cene, serate musicali, incontri sportivi: sono tante le iniziative messe in campo per aiutare l’associazione di Letizia e della sorella Francesca, che insieme a mamma Monica sta accompagnando la giovane in questo viaggio di speranza.