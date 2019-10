Bariano esulta con Sonia e Bassmala: due ori e un argento ai Mondiali di karate

Non poteva andare meglio la spedizione brasiliana, ai Mondiali di karate, per le due atlete dell’Asd Sport Bariano Bassmala Drissi e Sonia Farah: le due giovanissime campionesse della Bassa sono infatti tornare con tre medaglie, due ori e un argento.

Bassmala Drissi si è conquistata il titolo mondiale nel kata shotokan individuale, battendo nella finalissima l’avversaria di casa brasiliana.

Ha fatto ancora meglio, invece, Sonia Farah che prima ha conquistato l’oro mondiale nel kumite ippon a squadre, e poi è salita sul secondo gradino del podio nel kumite sanbon, sempre a squadre.

“È un momento di grande soddisfazione per Bariano – ha commentato l’assessore allo Sport Valerio Moleri -. Avere due campionesse cresciute in casa, prodotte da una società di karate che da tanti anni esercita con tanta passione e dedizione, professionalità e competenza è motivo di grande orgoglio per tutta la cittadinanza. I complimenti più sinceri vanno al maestro Antonio Silvani e a tutto lo staff della società ASD Sport Bariano”.