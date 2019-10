Temporali all’alba a Bergamo, 2 grossi sassi bloccano la strada a Colzate

Vento, pioggia, tuoni e fulmini si sono scatenati all’alba di lunedì su Bergamo e l’intera provincia. Il forte temporale (bomba d’acqua secondo alcuni residenti) hanno fatto danni: molte le strade allagate, in città e non solo. La superstrada (asse interurbano) da Bonate verso Bergamo è bloccata. E lungo la provinciale della Valle Seriana all’altezza della Somet a Colzate sono precipitati due grossi massi. Il traffico ne sta risentendo pesantemente visto che il passaggio è bloccato. Nella zona, per liberare al più presto la carreggiata e rimettere in sicurezza l’area, stanno lavorando i Vigili del Fuoco di Clusone. La viabilità è momentaneamente gestita a senso unico alternato.

“Diluvia” è la segnalazione più gettonata dai residenti in vari paesi della Bergamasca alle 6.30: Canonica d’Adda, Romano di Lombardia, Suisio, Sorisole, Cividate al Piano, in tutta la città, Ponte San Pietro, Albino, Caravaggio, Isso, Torre Boldone, Capriate San Gervasio, Seriate, Dalmine, Urgnano, Valbrembo, Ponteranica… E il vento la fa da padrone in tante altre zone.

Sul Sebino verso le 7 una bomba d’acqua, tra Costa Volpino e Lovere. Pioggia forte “da paura” a Bratto, mentre a Ponte Nossa il vento “ha aperto la porta di casa” a una lettrice. Temporale forte a Cene, Sovere, Foresto Sparso, Clusone, Medolago, Alzano, Fontanella, Vertova, Fiorano, Cisano, Trescore, Ranzanico, Selvino.

Intorno alle 7 il maltempo si scatena anche in Valbrembana: a Zogno.

“Venti minuti da Cologno a Urgnano in auto intorno alle 6″, ci segnala un lettore, mentre un altro dice: “La Briantea sembra un fiume“. Anche la via provinciale a Casnigo è allagata.

Questa la situazione alle 7.30: Circonvallazione Fabriciano allagata, traffico rallentato quasi ovunque per strade allagate a causa della pioggia molto violenta. In Tangenziale Sud code, lunghe code anche nella zona di via San Bernardino e in via Autostrada. In A4 a rilento verso Milano, l’ingresso di Capriate è bloccato dal traffico, code anche a Dalmine. Traffico bloccato da Curno verso Bergamo, code da Ponteranica e nelle zone limitrofe.

Problemi anche per chi viaggia in treno, con forti ritardi soprattutto sulla linea di Brescia. Problemi anche davanti alla stazione di Bergamo, intasata dalle auto di chi è stato accompagnato nella zona per prendere il treno. Alle 7.30 il sottopassaggio della stazione era completamente intasato di gente.

(La foto d copertina è di Carlo Rondi)