Temporali nella notte e all’alba di lunedì su Bergamo e la provincia orobica. Quanto durerà il maltempo che sta causando nelle ultime ore danni ingenti in Liguria? Risponde Antonio Marioni del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

Un’area di bassa pressione proveniente dal nord Europa si spinge in queste ore verso il Mediterraneo occidentale interessando con la sua parte più orientale anche la Lombardia. Dopo il passaggio molto incisivo di queste prime ore della mattina su parte della regione, la tendenza sarà ad un’attenuazione dei fenomeni con la depressione che tenderà ad isolarsi e a spostarsi momentaneamente verso ovest. Sarà da verificare poi la traiettoria che potrà assumere nei giorni a venire.

Lunedì 21 ottobre 2019

Tempo Previsto: al mattino su Alpi, Prealpi, Appennino e pianure centro-ovest molte nubi con piogge anche insistenti e moderate. Possibili locali disagi per le forti piogge. Su pianure est precipitazioni assenti o occasionali. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio anche se fino a sera potranno formarsi ancora rovesci seppur isolati e non insistenti e continui come al mattino. Potrebbe esserci una fase con temporali o rovesci nelle ore serali sull’area occidentale della regione. Neve sopra i 2700-2900 metri.

Temperature: massime in pianura in aumento e comprese tra 18 e 24°C con valori maggiori sull’area di sud-est e valori minori sull’area di nord-ovest. Minime stazionarie e comprese tra 13 e 17°C.

Martedì 22 ottobre 2019

Tempo Previsto: la notte e al mattino ancora residua nuvolosità, ma con precipitazioni isolate o deboli su nord-ovest regione, altrove assenti. Tendenza in giornata ad aperture con qualche nube di poco conto e senza fenomeni.

Temperature: massime in pianura stazionarie o in aumento su nord-ovest e comprese tra 21 e 24°C. Minime in calo e comprese tra 11 e 15°C.

Mercoledì 23 ottobre 2019

Tempo Previsto: cielo in prevalenza poco nuvoloso con qualche nebbia al mattino su pianure in diradamento. Possibile dalla sera un nuovo aumento delle nubi a partire da Appennino e pianure meridionali con possibili precipitazioni. Evoluzione da verificare, il posizionamento della depressione che andrà ad isolarsi in area mediterranea non è ancora decifrabile nel dettaglio.

Temperature: massime in pianura stazionarie e comprese tra 21 e 24°C. Minime in calo e comprese tra 8 e 13°C.