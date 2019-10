Per qualche settimana anche Bergamo, un po’ come Londra, avrà la sua ruota panoramica. L’attrazione sarà posizionata in pieno centro: in piazza Matteotti, davanti al palazzo del Comune. Sarà montata tra fine di novembre e inizio dicembre e vi rimarrà almeno fino all’Epifania.

Vi proponiamo un sondaggio per capire se vi piace l’idea dell’amministrazione guidata dal sindaco Giorgio Gori, che anche in questo modo intende valorizzare il centro cittadino durante le festività natalizie.

