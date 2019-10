L’uomo che gira l’Italia a piedi contro la sclerosi multipla: Marco Togni fa tappa a Bergamo

Marco Togni, ‘Osky’ per gli amici, ha 37 anni, è ingegnere e volontario dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM) che ha messo in pausa la propria vita per un anno per un progetto molto più importante.

Non ha la sclerosi multipla ma ha deciso di supportare la causa dell’AISM con l’intenzione di far scoprire, tappa dopo tappa, l’associazione e la sua sfida verso il diritto all’inclusione e verso l’abbattimento dei pregiudizi per un mondo libero dalla sclerosi multipla.

Marco si impegna a raccogliere fondi per la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla e, attraverso Facebook, a promuovere eventi ed iniziative, sostenendo il messaggio della “Carta dei diritti delle persone affette da sclerosi multipla”, documento fondamentale dell’Associazione.

È partito da Genova lo scorso 17 Marzo, dove ritornerà alla fine di novembre, mentre nei prossimi giorni sarà presente in alcuni Comuni della Bergamasca, dove verranno organizzati eventi con le autorità locali: a Valbrembo il 23 ottobre alle 20, 30 all’Auditorium Comunale. A Bergamo il 24 ottobre dalle 10 alle 13 in piazza Matteotti, davanti a Palafrizzoni. A Treviglio il 26 ottobre alle 11 in muicipio.