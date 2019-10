In viaggio in Polonia, notaio di Treviglio muore scontrandosi con un tir

Al compimento del 75esimo anno era andato in pensione e nelle scorse settimane era partito per la Polonia. Ma il viaggio è stato fatale ad Alberto Pezzoli, conosciutissimo notaio di Treviglio con la passione per le auto d’epoca,

In Polonia infatti ha perso la vita al volante dell’auto noleggiata, andando a sbattere contro un tir. La morte è stata immediata e adesso il corpo del notaio si trova a disposizione delle autorità polacche per l’autopsia che accerterà le cause del decesso. Pezzoli potrebbe infatti essere stato vittima di un malore o un colpo di sonno che l’ha fatto sbandare e finire contro il camion.

Proprio per via dell’autopsia non si sa ancora quando la salma rientrerà in Italia.