Con B2Cheese e i World Cheese Awards la Fiera di Bergamo è stata per quattro giorni uno dei due punti strategici della quarta edizione di Forme.

Di persone ne sono arrivate a centinaia, migliaia: espositori, concorrenti, addetti ai lavori, ma anche semplici appassionati del mondo del formaggio, o curiosi.

di 50 Galleria fotografica Chi è passato a trovarci a Forme









Noi di Bergamonews c’eravamo, avevamo una postazione dedicata – la nostra Smile & Flash – e una fotografa che ha immortalato tutte le facce che hanno voluto condividere con noi 10-20 secondi di questa splendida manifestazione.

Nella nostra gallery ci sono i sorrisi ottimisti degli espositori che hanno scelto la vetrina internazionale di B2Cheese per promuovere i loro prodotti; ci sono i concorrenti (arrivati da ogni angolo del mondo) che hanno voluto mettere alla prova i loro formaggi ai World Cheese Awards; ci sono le istituzioni che sono arrivate per le varie inaugurazioni; ci sono le facce stanche, ma felici di organizzatori e addetti ai lavori; e ci sono gli occhi curiosi di chi è voluto passare per vedere da vicino questo grande evento.