Concerto Gospel e solidarietà al Creberg Teatro: biglietti disponibili

Sono disponibili i biglietti per il concerto Gospel di Natale, appuntamento organizzato dall’Associazione Nepios Onlus ormai entrato nel cuore di tanti bergamaschi che trovano in questa serata di musica ed energia anche la possibilità di fare un importante gesto di beneficenza.

L’appuntamento con il Gospel di Natale e la solidarietà è per giovedì 19 dicembre alle 21 al Creberg Teatro di Bergamo. Ospite il South Carolina Mass Choir, un noto e prestigioso coro gospel proveniente dalla Carolina del sud fondato e diretto, sul finire degli anni ’90, da Michael Brown. Canti gospel tradizionali rivisitati in linea con le nuove tendenze contemporanee coinvolgeranno il pubblico del teatro con una grande carica e allegria ma sapranno anche creare atmosfere emozionanti e suggestive tipiche della più genuina tradizione gospel afroamericana.

Grazie alla guida di Michael Brown e l’intensa attività di studio e di approfondimento della cultura gospel e spirituals, dalle origini ai giorni nostri, infatti, la corale interpreta non solo le forme

moderne del gospel ma anche quelle più tradizionali conosciute e cantate dai lori avi, in un mix di ritmi moderni e della tradizione, raggiungendo un equilibrio musicale di grande e riconosciuto

spessore artistico.

Il concerto è un’iniziativa dell’Associazione Nepios Onlus, organizzata con il patrocinio del Comune di Bergamo, per la raccolta fondi a sostegno dei progetti a favore della Neuropsichiatria Infantile e del Centro per il Bambino e la Famiglia dell’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

I biglietti per il concerto sono in vendita alla biglietteria del Creberg Teatro di Bergamo, in via Pizzo della Presolana, a 25 euro per il primo settore e a 20 euro per il secondo settore (è compresa la prevendita). Si possono acquistare anche on line sul sito www.ticketone.it e nel circuito di negozi affiliati. Per informazioni: biglietteria Teatro Creberg tel. 035.343434, aperta da mercoledì a sabato dalle ore 13 alle ore 19.

L’Associazione Nepios Onlus nasce nel 2001 a Bergamo. Da più di 15 anni incoraggia e gestisce iniziative di carattere culturale, ricreativo e di sensibilizzazione sociale al fine di reperire fondi da destinare a progetti che sostengono l’infanzia, l’adolescenza e la famiglia.

(L’immagine di copertina è di Paco Manzano)