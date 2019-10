Bracconieri al Parco del Serio: volpe uccisa e appesa come trofeo

La denuncia arriva a Bergamonews da un volontario Filippo Grigis che si presenta così “da anni mi occupo di animali e li tutelo per questo sono diventato un punto di riferimento in provincia per chi segnala o ha bisogno di supporto per risolvere situazioni, ma quello che mi è stato appena segnalato mi lascia senza parole. Al Parco del Serio è stata trovata questa volpe palesemente uccisa e appesa a testa in giù come trofeo”.