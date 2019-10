Alba di pioggia e temporali forti su Bergamo e la provincia

Notte e soprattutto alba di pioggia e temporali forti sulla città di Bergamo e su gran parte della provincia orobica, mentre in Liguria, a Genova e Savona, il maltempo sta creando forti danni e in molti comuni le scuole lunedì mattina restano chiuse.

“Diluvia” è la segnalazione più gettonata dai residenti in vari paesi della Bergamasca alle 6.30: Canonica d’Adda, Romano di Lombardia, Suisio, Sorisole, Cividate al Piano, in tutta la città, Ponte San Pietro, Albino, Caravaggio, Isso, Torre Boldone, Capriate San Gervasio, Seriate, Dalmine… E il vento la fa da padrone in tante altre zone.

Mentre alcune strade si stanno allagando a Bergamo, in mattinata si saprà se la forte perturbazione ha creato danni.