A Carlo Ubbiali il Collare d’Oro al Merito Sportivo Coni

Pochi giorni fa Carlo Ubbiali, pluricampione Mondiale motociclistico bergamasco, ha ricevuto da parte del Presidente del Coni, avvocato Giovanni Malagò, la comunicazione del prossimo conferimento del Collare d’Oro al Merito Sportivo Coni, che costituisce la massima onorificenza dello Sport Italiano, in riconoscimento dei titoli di Campione del Mondo conquistati dal 1951 al 1960.

Una meritata gratificazione, per il novantenne Carlo Ubbiali, che premia il suo impegno e la sua dedizione allo Sport, giunta forse con qualche anno di ritardo, che gli sarà consegnata durante una cerimonia, cui interverranno le massime autorità di governo, programmata per il prossimo 16 dicembre a Roma, presso la Palestra Monumentale del Foro Italico, trasmessa in diretta televisiva Rai.

Al Campione Carlo Ubbiali le più vive felicitazioni.

Nella foto: Carlo Ubbiali su MV in gara al Tourist Trophy all’Isola di Man (GB) nel 1959