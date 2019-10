John Travolta da Fazio, Rocco Siffredi e Morgan dalla D’Urso: la tv del 20 ottobre

Per chi preferisse vedere un film, domenica 20 ottobre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la quinta delle sei puntate della fiction “Imma Tataranni – Sostituto procuratore”, con Vanessa Scalera, Carlo Buccirosso, Alessio Lapice e Massimiliano Gallo.

L’episodio sarà intitolato Rione Serra, venerdì”: in un appartamento del centro storico viene trovato il corpo senza vita di Stella Pisicchio, compagna di banco di Imma ai tempi del liceo. Dal momento che non sono presenti segni di effrazione e che la porta è chiusa all’interno, si deduce che la vittima conoscesse il suo assassino, che è poi fuggito da una botola che sbuca sui tetti. Nel frattempo, occorre occuparsi anche dell’omicidio di un bambino, trovato esamine in una grotta.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con “Che tempo che fa”, il programma di interviste condotto da Fabio Fazio.

Tra gli ospiti di stasera ci sarà John Travolta: il conduttore intervisterà la star hollywoodiana per omaggiare e ripercorrere la lunga carriera di successi che lo hanno reso un’icona mondiale, interpretando personaggi entrati nell’immaginario collettivo, come il gangster Vincent Vega del film Pulp Fiction di Quentin Tarantino, di cui proprio quest’anno ricorrono i 25 anni dall’uscita in sala e che gli valse la seconda candidatura all’Oscar e il David di Donatello, oltre che Tony Manero ne “La febbre del sabato sera” e Danny Zuko in “Grease”.

Su RaiTre alle 20.30 ci sarà l’ultima puntata de “Il borgo dei borghi”. Con Camila Raznovich si scoprirà quale, tra i sessanta borghi in gara, si aggiudica questa edizione del programma. A decretare il vincitore sono i voti dei telespettatori, unitamente a quelli della giuria, composta dal geologo e conduttore Mario Tozzi, dall’ex campionessa di scherma Margherita Granbassi e dal cretico d’arte Philippe Daverio.

Su Canale5 alle 21.20 la sesta puntata di “Live – Non è la D’Urso”, condotto da Barbara D’Urso.

Rocco Siffredi ritorna nel programma in prima serata di Barbara d’Urso. Questa volta la stella del cinema a luci rosse non sarà in compagnia di sua moglie, ma sarà con suo figlio ad affrontare i “moralisti” a Live Non è la d’Urso. Una puntata ricca di ritorni, perché oltre a Siffredi negli studi di Cologno ritornerà anche Panzironi, che sarà al centro di un nuovo processo mediatico. A sottoporsi alle 5 sfere sarà il cantante Pupo con le sue tre figlie. Inoltre il cantante Morgan che parlerà dello sfratto subito.

Come annunciato da Barbara d’Urso, questa sarà l’ultima volta che “Live” andrà in onda di domenica. Dalla prossima settimana andrà in onda regolarmente di lunedì.

Su La7 alle 20.35 “Non è l’arena”, il programma di attualità condotto da Massimo Giletti.

Tv8 alle 21.30 proporrà “Bruno Barbieri – 4 hotel”, gara tra gli albergatori d’Italia condotta da Bruno Barbieri, esperto di hôtellerie che sa essere un cliente estremamente esigente. A sfidarsi sono gli albergatori di alcuni dei posti più affascinanti d’Italia. Gli hotel contrapposti saranno della stessa fascia di prezzo o della stessa categoria, ma ciascuno con le proprie peculiarità. I concorrenti – guidati da Bruno Barbieri – saranno colleghi e avversari allo stesso tempo e trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi. Fatto il check- in, lo Chef stellato sperimenterà in prima persona l’accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi degli hotel e più in generale l’ospitalità di ciascun albergatore. A colazione, dopo il check-out, i concorrenti si giudicheranno l’un l’altro. Per ognuno, un voto da 0 a 10 su 4 categorie: location, camera, servizi e prezzo.

Viaggiatore del mondo, Barbieri è il conduttore, accompagnatore, osservatore e giudice del programma. Racconterà la sfida e metterà i proprietari di fronte a imprevisti per valutarne la capacità di problem solving e l’attenzione al cliente. Con i suoi voti, alla fine di ciascun episodio potrà confermare o ribaltare il verdetto risultante dai voti dei 4 protagonisti di puntata. Uno solo degli albergatori concorrenti si aggiudicherà così un contributo economico da reinvestire nella propria azienda.

Canale Nove alle 21.25 sarà la volta di “Rubio alla ricerca del gusto perduto”, il programma di chef Rubio alla ricerca dei sapori più autentici nell’Estremo Oriente.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “In a valley of violence – Nella valle della violenza”, con Ethan Hawke; su Italia1 alle 21.20 “Wordl war Z”, con Bard Pitt; e su Rai4 alle 21.10 “I segreti del settimo piano”, con Ricardo Darin.

Ancora, su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Runner runner”, con Ben Affleck; su La5 alle 21.10 “Un bacio sotto l’albero”; su Iris alle 21 “Prova a prendermi”, con Leonardo DiCaprio; e su Mediaset Extra alle 21.15 “Karol, un Papa rimasto uomo”, con Piotr Adamczk.

Rai5 alle 21.15 trasmetterà il documentario “Le grandi sfide alla natura”. Ci sono luoghi nel pianeta che tolgono il fiato per magia e bellezza. Sono le grandi meraviglie della natura, luoghi stupefacenti e magnifici, ma anche inaccessibili e inospitali, che presentano continue e straordinarie sfide a chi li abita.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Grey’s anatomy”, con Caterina Scorsone ed Ellen Pompeo. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Guardare la fine”, “La distanza”, “Sento la terra che si muove” e “Non sognare, è finita”. Nel primo, Amelia tiene conferenze in cui spiega agli specializzandi il suo programma d’intervento sul tumore della Herman. Nel secondo, Nicole è in sala operatoria e Amelia si prepara a operare, nonostante sia terrorizzata. Nel terzo, all’improvviso la terra comincia a tremare. Maggie è in ascensore al momento del terremoto e rimane bloccata insieme con il radiologo Ethan. Nel quarto, Arizona parla a Callie della donna con cui è uscita: si tratta di una sua ex.

Da segnalare, infine, su Real Time alle 20.10 il reality “90 giorni per innamorarsi: la famiglia di Chantel” e su Italia2 alle 21.15 il telefilm “The Big Bang theory”.