Campionati Europei, oro per Maria Giulia Confalonieri nella corsa a punti

Successo di prestigio per la Valcar-Cylance Cycling ai Campionati Europei di ciclismo su pista.

A mettersi in luce sulla pista di Apeldoorn è stata Maria Giulia Confalonieri che nella serata di sabato 19 ottobre ha conquistato la medaglia d’oro nella corsa a punti.

Già a segno lo scorso anno a Glasgow, la portacolori del team di Bottanuco è apparsa in grande forma sin dai primi chilometri, come dimostrato dallo sprint vinto alla 30esima tornata e dal giro colto poco dopo metà gara.

In grado di imporsi in tre volate consecutive, nel finale la 26enne brianzola ha contenuto il ritorno della bielorussa Tatsiana Shakarova, totalizzando così 46 punti.

In campo maschile prestazione superba anche per Michele Scartezzini che ha terminato in terza posizione la competizione vinta dal francese Bryan Coquard.

Più volte all’attacco durante la kermesse, il 27enne veneto ha avuto modo di festeggiare soltanto a seguito di un reclamo avanzato dal commissario tecnico Marco Villa per un’errata assegnazione dei punteggi.

A livello bergamasco prova sottotono per Davide Plebani che non è andato oltre l’ottavo posto nell’inseguimento individuale.

Bronzo iridato in carica, il 22enne di Sarnico ha fermato il cronometro in 4’18”208, distante oltre 8 secondi dal miglior tempo realizzato dal transalpino Corentin Ermenault.

