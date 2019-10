ABF San Giovanni Bianco al fianco di Letizia

Letizia Milesi, giovane bergamasca di Roncobello, ha un sogno: martedì 22 ottobre volerà in Texas e si sottoporrà a un delicato intervento chirurgico per curare una malattia invalidante con cui convive da due anni. Dopo un recupero probabilmente lungo e impegnativo, potrebbe così un giorno tornare a camminare.

Per sostenerla in questa importante e coraggiosa sfida, gli studenti di ABF San Giovanni Bianco vogliono raccogliere fondi da donare alla onlus “Sulle ali di un sogno”, associazione nata per sostenere Letizia, ma anche per contribuire alla ricerca scientifica sui traumi vertebrali e midollari e per migliorare la qualità di vita di chi soffre di queste patologie.

Per una settimana le studentesse delle classi terze e quarte dei settori acconciature ed estetico, insieme ai loro insegnanti, saranno a disposizione per offrire al pubblico dei trattamenti benessere, il cui ricavato verrà donato alla onlus.

L’iniziativa avrà luogo da lunedì 21 a sabato 26 ottobre, in orario scolastico, nei lavoratori della sede ABF di San Giovanni Bianco in via Monterosso, 11. I trattamenti disponibili sono: piega capelli, manicure, pedicure, smalto semipermanente, pulizia viso, massaggio viso e corpo.

Per informazioni e prenotazioni: 0345/43811.