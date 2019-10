Un regalo all’avanguardia, economico e utile: il Voucher di Servizi

Un’idea regalo originale e all’avanguardia viene proposta dalla Multiservizi Bergamo di Beatrice Bellini, agenzia leader sul territorio bergamasco nell’erogazione di servizi a supporto dei cittadini, delle imprese, ricreativi e turistici.

Parliamo del VOUCHER DI SERVIZI, un regalo che combina originalità e utilità, indicato per tutti, uomini e donne, poiché si può creare personalmente scegliendo uno o più servizi dall’estesa offerta disponibile tra i servizi ai privati, alle imprese, ricreativi e turistici. L’elenco completo è visionabile sul sito multiservizibergamo.it. Il prezzo di ogni servizio o la somma di più servizi determinano il valore del voucher. La durata del voucher è di 1 anno.

Davvero ampia è la scelta di servizi che si possono regalare ad amici e parenti: dal disbrigo di commissioni varie al riordino armadi, dalla personal shopper all’accompagnatrice in passeggiate ricreative, dalla ricerca dei migliori prezzi disponibili per l’organizzazione di un viaggio alla partecipazione ad un tour in Città Alta con guida abilitata.

Regalare un voucher di servizi a manager e liberi professionisti può essere l’occasione giusta per offrire loro un supporto lavorativo, magari da utilizzare in periodi particolarmente impegnativi, scegliendo tra i servizi di segretariato in outsourcing (a distanza) o di assistente personale temporanea, tra il servizio di riordino archivi e schedari o di gestione delle telefonate e agenda appuntamenti da remoto.

Anche per gli imprenditori il voucher di servizi può rappresentare un valido regalo da donare ai propri dipendenti, magari selezionando tra i servizi di supporto per il disbrigo di incombenze quotidiane, quindi “regalando” loro del tempo libero oppure scegliendo la partecipazione ad un tour privato con guida abilitata per visitare Bergamo o la sua provincia come un vero turista, anche con trasferimenti in auto privata con autista.

Per informazioni su procedimento di prenotazione e pagamento, consegna e utilizzo del Voucher di Servizi visitare il sito www.multiservizibergamo.it alla Sezione: Novità e Articoli – Regala un voucher di servizi https://multiservizibergamo.it/it/article/5/regala-un-voucher-di-servizi oppure telefonare al n. 3393296771.

Multiservizi Bergamo di Beatrice Bellini

Viale Papa Giovanni XXIII, 106 (Palazzo Rezzara) – 24122 Bergamo

Tel. 0354504647 – 3393296771

info@multiservizibergamo.it

www.multiservizibergamo.it

Facebook: Multiservizi Bergamo