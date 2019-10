“Ulisse” sulle orme del Gattopardo o “Tu si que vales”? La tv del 19 ottobre

Per la prima serata in tv, sabato 19 ottobre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la quarta delle sei puntate di “Ulisse – Il piacere della scoperta” e sarà intitolata “Il Gattopardo – Il romanzo della Sicilia”.

Alberto Angela propone un viaggio attraverso i luoghi evocati dal romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa e dal capolavoro cinematografico di Luchino Visconti.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Le ragazze”. La prima ospite di Gloria Guida è Isa Bellini, che oggi ha 97 anni, ma che non era ancora maggiorenne quando vinse il concorso per cantanti indetto dalla Rai nel 1940. Una vittoria che diede inizio a una fortunata carriera, prima come cantante nel Trio Primavera, insieme con Wilma Mangini e Thea Prandi, poi come attrice in teatro, a fianco di Totò e Anna Magnani, Walter Chiari e Renato Rascel, e infine in radio, protagonista di trasmissioni e varietà di grande successo. Poi, si ascolterà la storia di Vera Pegna, oggi 85 anni, una delle prime donne a battersi contro la mafia, e quella dell’imprenditrice Giannola Nonino,81 anni, che insieme al marito Orazio ha dato vita a una delle più famose distillerie italiane.

Su Canale5 alle 21.20 prenderà il via la nuova stagione del talent “Tu si que vales”. La formula resta la stessa: tutti possono partecipare, ci si può presentare da soli o in compagnia, esprimendo ogni forma d’arte.

La novità di questa stagione è la presenza dell’attrice Sabrina Ferilli, incaricata di rappresentare la giuria popolare formata da cento votanti presenti in studio. Come portavoce del pubblico la Ferilli sostituisce Iva Zanicchi, che l’anno scorso aveva ricevuto il testimone da Mara Venier.

Confermato il quartetto dei giurati formato da Maria De Filippi (che con la società Fascino produce lo show), Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari.

Riconfermati per il terzo anno consecutivo anche i tre conduttori: Belen Rodriguez affiancata da due campioni dello sport, il rugbista Martin Castrogiovanni e il fuoriclasse di arti marziali miste Alessio Sakara.

In finale a decretare il vincitore del talent (che si aggiudica un premio di 100 mila euro) concorre il pubblico da casa con il televoto.

Su RaiDue alle 21.05 ci sarà il telefilm “Ncis”, con Sean Murray e Mark Harmon. Andrà in onda l’episodio intitolato “L’ultima a morire”: un ragazzo fa irruzione in un ospedale militare, uccidendo un’infermiera e ferendo altre dodici persone. McGee e Gibbs scoprono che ad aprire il fuoco è stato il fratello di un marine.

La7 alle 21.15 proporrà il telefilm “Little murder by Agatha Christie”, con Blandine Bellavoir e Samuel Labarthe. Andranno in onda due episodi intitolati “Omicidio in vendita” e “Perchè non Martin?”. Nel primo, ai piedi un precipizio vengono trovati i corpi senza vita di un uomo e una donna. Il commissario Laurence indaga. Nel secondo, durante una passeggiata sulla scogliera, Alice trova un uomo morente, le cui ultime ed enigmatiche parole sono: “Perchè non Martin?”.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “Il compagno di don Camillo”, con Fernandel, Gino Cervi e Graziella Granata; su Italia1 alle 21.20 “Cicogne in missione”; su Tv8 alle 21.30 “The guardian”, con Kevin Costner; e su Canale Nove alle 21.25 “In the name of the king”, con Jason Statham.

Ancora, su Rai4 alle 21.10 “Blindato”, con Columbus Short; su La7D alle 21.30 “Storia di noi due”, con Michelle Pfeiffer; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “L’attenzione”, con Stefania Sandrelli, Amanda Sandrelli e Ben Cross; su La5 alle 21.25 “Inga Lindstrom – La casa sul lago”; e su Iris alle 21 “Hostage”, con Bruce Willis.

Rai5 alle 21.15 trasmetterà il documentario “Rossella Falk”, che racconta la grande attrice attraverso un collage delle sue stesse parole, estratte dalle interviste da lei rilasciate in vita. Una sorta di autobiografia postuma in cui Rossella Falk dialoga virtualmente con i suoi amici e ripercorre i momenti più intensi delle sue memorabili prove d’artista.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 il telefilm “Fratelli Detective”, con Enrico Brignano e Marco Todisco; su Real Time alle 21.10 il reality “Vite al limite”; e su Italia2 alle 21.15 la replica de “Le Iene show”.