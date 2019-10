Come annunciato le giornate a Bergamo e in provincia passano dalle nuvole alla pioggia al sereno in un baleno: Stefano Nava ci accompagna a scoprire il tempo nel weekend col bollettino del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

Una vasta circolazione depressionaria tra le Isole Britanniche e l’Europa occidentale causa un periodo perturbato con cieli più nuvolosi e piogge almeno fino all’inizio della prossima settimana, attive in prevalenza sulla Lombardia occidentale.

Sabato 19 ottobre 2019

Tempo Previsto: coperto o molto nuvoloso, con schiarite più ampie dal pomeriggio sulla bassa pianura centro-orientale con piogge da moderate a forti diffuse sui settori alpini e prealpini centro-occidentali al mattino, in intensificazione dal pomeriggio. Piogge deboli o moderate sulle pianure occidentali con rovesci nel pomeriggio, deboli intermittenti o del tutto assenti sulle basse pianure centro-orientali. Limite della neve oltre i 2600-2800 metri.

Temperature: minime stazionarie o in lieve calo, massime in lieve calo sulla pianura occidentale, in lieve aumento su quella orientale: minime comprese tra 10°/14°C, massime comprese tra 15°/22°C.

Domenica 20 ottobre 2019

Tempo Previsto: coperto o molto nuvoloso con parziali schiarite sui settori orientali al mattino con piogge moderate o forti tendenti a concentrarsi sugli estremi settori occidentali (tra Varesotto, Comasco ed alto Milanese); rimangono piogge deboli sparse sulle restanti zone alpine e prealpine, a tratti moderate tra Lecchese, bassa e media Valtellina e Bergamasco, assenti o intermittenti su alta Valtellina (contee di Bormio e Livigno). In pianura possibili isolati temporali o rovesci nel pomeriggio sui restanti settori occidentali, precipitazioni deboli e limitate ai settori pedemontani altrove. Limite della neve al di sopra dei 2800-3000 metri.

Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento e massime in moderato aumento in pianura: minime comprese tra 12°/14°C, massime comprese tra 19°/25°C.

Lunedì 21 ottobre 2019

Tempo Previsto: coperto o molto nuvoloso con schiarite in estensione sui settori orientali con piogge moderate o forti diffuse con possibili isolati temporali; più discontinue sulle basse pianure o del tutto assenti. Nel pomeriggio piogge moderate tendenti a concentrarsi sui settori occidentali, deboli residue sui restanti settori alpini e pedemontani. Limite della neve al di sopra dei 2800-3000 metri.

Temperature: minime in lieve aumento e massime stazionarie in pianura: minime comprese tra 14°/16°C, massime comprese tra 20°/25°C.