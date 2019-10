Torino, cerca di sgozzare la compagna: in passato aveva ucciso la fidanzata a Bergamo

Un 36enne tunisino, Safi Mohamed, ha tentato di sgozzare la compagna che voleva lasciarlo. L’uomo, finito in manette per tentato omicidio, ha colpito con una bottiglia di vetro la fidanzata, torinese di 44 anni, ora ricoverata in gravi condizioni.

L’aggressione è avvenuta in strada a Torino – come riporta La Repubblica – dopo che la donna ha scoperto che nel 2008 l’uomo aveva ucciso a Bergamo la fidanzata dell’epoca: la 21enne Alessandra Mainolfi.

Condannato a dodici anni di reclusione per omicidio, stava scontando la pena nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino, dove usufruiva di un permesso per lavoro: lavorava in un bistrot e doveva rientrare alle 2.