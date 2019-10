Preparatevi a farvi colpire, spiazzare, annichilire da Fleabag

Una volta qualcuno mi ha detto: “Fleabag non è per tutti”. E sul momento non potevo che concordare, vantandomi di essere tra quei pochi a conoscenza della sua esistenza. Il gioiellino scritto e interpretato da Phoebe Waller Bridge brilla nel catalogo Amazon Prime, in particolare dopo essersi portato a casa ben tre Emmy nell’ultima edizione, tra cui Miglior Attrice Protagonista e Miglior Serie Tv Commedia.

A qualche giorno di distanza, però, mi sono resa conto che non dovrebbe assolutamente essere così. Fleabag dovrebbero conoscerla tutti, niente scuse. Allora la domanda sorge spontanea: è colpa dell’alta qualità che porta inevitabilmente a una selezione di pubblico oppure il problema è che in Italia non se ne parla abbastanza?

Perciò ho deciso di iniziare questa rubrica parlando di lei. In modo tale da far entrare il suo nome nella vostra testa, per farlo girare, girare fino a rimanere. Fino a quando vi deciderete a darle una possibilità. E finirete irrimediabilmente per innamorarvene.

Quindi, andiamo al sodo: di cosa parla Fleabag?

Partiamo dal presupposto che entrare nell’atmosfera della serie non è facile, soprattutto per chi non è abituato al genere. E per genere si intende sitcom inglese dove si parla di amore, sesso, lutto e vita, con una schiettezza e immediatezza spiazzante. Questa è la peculiarità della scrittura di Waller-Bridge, ma ci si fa l’abitudine con il passare delle puntate, fino a comprenderne ed apprezzarne lo stile in ogni sua sfumatura.

Protagonista della serie è Fleabag, una donna trentenne inglese che gestisce un caffè a tema porcellini d’india (ebbene sì, avete capito bene) successivamente alla morte della sua migliore amica. Indipendente, femminista, sessualmente libera e perennemente pronta a combinare qualche casino imbarazzante. Accanto a lei troviamo Claire (Sian Clifford), la sorella maniacalmente precisa e ordinata: tutto ciò che l’altra non è. Sposata peraltro con un ubriacone con il vizio della battuta perennemente nel momento sbagliato.

Puntata per puntata, accompagneremo Fleabag nello snodo della sua vita amorosa e familiare. E quando utilizzo il termine “accompagnare” significa letteralmente, poiché la protagonista rompe

totalmente lo schermo rivolgendosi direttamente allo spettatore. Insomma, una sorta di metanarratore alla Woody Allen in Io e Annie.

Pungente, esilarante, politicamente scorretta. Numerosi sono gli aggettivi che potrebbero essere utilizzati per descrivere questa serie: sincera è quello più azzeccato. Con un dono di sintesi puntuale ed esauriente, Waller-Bridge insieme alla regia di Harry Bradbeer, riesce a dare vita a una storia verosimile e familiare che colpisce e spiazza, poiché pone lo spettatore davanti all’umanità, all’essere umano nel senso più stretto: alle emozioni, agli errori, agli scacchi della vita. E non è per nulla facile riuscire ad ottenere questo risultato. Non sicuramente in un’era in cui siamo bombardati di prodotti multimediali che sembrano tutti uguali.

Durante la cerimonia di premiazione degli Emmy, nel momento del discorso Phoebe ha così esordito: “I find writing really, really hard and really painful” (Trovo la scrittura molto, molto difficile e molto dolorosa). Una frase che riassume in breve la sceneggiatura, la musica, la regia della serie prodotta BBC: dolorosa.

Perché non è facile, riuscire a descrivere per immagini quella che è la realtà, fatta delle sue complicazioni, difficoltà, intrecci. Ci vuole spirito di osservazione, intuito e tanta pazienza per immergersi in quei luoghi dell’animo umano dove non vorremmo mai recarci, ma luoghi indispensabili per chi si porta sulle spalle il flagello del narrare la vita umana.

Fleabag ci prova e ci riesce, alzando anche l’asticella della qualità tra il passaggio dalla prima alla seconda stagione.

Se avete voglia di farvi prendere da un prodotto di qualità, farvi strapazzare, colpire, annichilire in un turbinio di emozioni, lei è la persona adatta per voi: Fleabag.