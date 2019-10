C’è la senatrice di Forza Italia Alessandra Gallone, i colleghi leghisti Daniele Belotti e Simona Pergreffi e Alessandro Sorte di ‘Cambiamo’. Non mancano i bergamaschi in piazza San Giovanni a Roma per la manifestazione del centrodestra. Secondo le stime degli organizzatori sono oltre 200 mila i presenti.

“I cittadini sono stanchi di essere presi in giro, questo sarebbe stato un governo più naturale – commenta la senatrice Gallone in un video, commissario del partito a Bergamo -. Con il popolo, per il popolo in mezzo al popolo. Per la libertà e per il buon governo, il centrodestra dev’essere unito”.

Foto 2 di 2



Sul palco si sono alternati i leader dei vari partiti. Da Forza Italia con Berlusconi (“Siamo qui per dire no al governo delle tasse, delle manette, della burocrazia, del giustizialismo fuori controllo. Siamo qui per mandare a casa un governo non eletto dagli italiani”) a quello di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, che ha attaccato Beppe Grillo (“è passato dal Vaffaday contro il Pd, al Vaffaday contro chi non governa con loro”) al capo della Lega Matteo Salvini, che ha aperto il suo intervento ascoltando le parole di Oriana Fallaci e l’inno di Mameli. “Altro che estremismo, uomini normali, popolo contro elite, piazza contro Palazzo – le sue parole -. Siamo duecentomila, e duecentomila grazie”.