Maltrattamenti sulla compagna: l’ex boss del Brenta Felice Maniero in carcere a Bergamo

L’ex boss della Mala del Brenta Felice Maniero si trova in carcere a Bergamo dopo essere stato arrestato a Brescia con l’accusa di maltrattamenti sulla compagna. La notizia, riportata da molti media, è stata scritta dal Giornale di Brescia.

Felice Maniero

Da tempo Faccia d’angelo” – così era soprannominato – vive nella città lombarda con una nuova identità. È finito in manette dopo la denuncia della donna e secondo le nuove regole del Codice rosso, che prevedono un canale privilegiato per le donne che subiscono violenze.

Nel suo passato una scia di sangue che ha legato la sua banda a 17 omicidi in Veneto negli anni Ottanta, oltre a due rapine miliardarie ai danni del Casino’ di Venezia e dell’aeroporto ‘Marco Polo’ di Tessera, dove era in partenza un carico di 170 chili d’oro. Senza contare le rocambolesche evasioni dal carcere di Fossombrone e Padova.

(Nel video in alto l’intervista a Saviano per il programma ‘Kings of Crime’)