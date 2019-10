Lazio-Atalanta, la diretta del match

Dopo la sosta per le nazionali, torna la Serie A. E l’Atalanta è subito chiamata a una prova impegnativa, a Roma contro la Lazio. Stesso stadio e stessa avversaria del 15 maggio, quando gli uomini di Gasperini persero la finale di Coppa Italia (tra le polemiche, per un rigore lampante non assegnato).

Il tecnico piemontese deve fare a meno di Zapata, tornato infortunato dalla Colombia, e in attacco punta tutto su Malinovskyi con Muriel e Gomez. Ripo per de Roon e Ilicic e in vista della trasferta di Manchester di martedì.

LA DIRETTA DEL MATCH:

Il primo tempo

46′- Il primo tempo finisce qua: Lazio-Atalanta 0-3, fin qui match senza storia.

45′- Ci sarà 1′ di recupero.

40′- Lazio che sembra al tappeto ora, in campo c’è solo l’Atalanta.

37′- GOMEZ!! TERZO GOL DELL’ATALANTA!!!

Pasalic recupera palla a metà campo e serve in profondità il Papu che buca la difesa biancoceleste e si presenta a tu per tu con Strakosha, trovando l’angolino giusto.

34′- Punizione di Malinovskyi e gran parata di Strakosha! Atalanta ancora vicina al gol.

33′- Brutto fallo di Parolo su Gomez: giallo per il centrocampista della Lazio.

32′- Gomez! Gran botta col sinistro da fuori, palla a lato. Ma l’Atalanta stava attaccando con 4 uomini contro 3 della Lazio.

30′- Prima mezzora di calcio spettacolo dell’Atalanta: Lazio annichilita.

28′- ANCORA MUEIRL!! RADDOPPIO DELL’ATALANTA!!

Punizione tagliata del colombiano, sulla palla si fionda Masiello che non tocca ingannando Strakosha: 2-0.

23′- MURIEL!! ATALANTA IN VANTAGGIO!

Una splendida azione quella dell’Atalanta, con Pasalic che di tacco smarca Gosens, il tedesco si accentra e, una volta al limite dell’area, serve in profondità Muriel che col destro buca Strakosha: 1-0 meritatissimo per i nerazzurri.

13′- Altra occasione per la Dea! Questa volta è Muriel che riceve palla da Malinovskyi in area, si gira ma col sinistro strozza il tiro e non trova la porta.

12′- Pasalic! Atalanta a un passo dal vantaggio! Miracolo di Strakosha sulla deviazione del croato da pochi passi dalla porta.

5′- Risponde la Lazio con la bella iniziativa di Milinkovic-Savic che entra in area dopo aver superato Toloi, ma il suo sinistro viene respinto dalla chiusura di Masiello.

3′- Pasalic da posizione defilata! Para a terra Strakosha.

2′- Subito Atalanta pericolosa col sinistro di Malinovskyi che termina alto di poco!

1′- Via, si parte!

Squadre in campo: tra pochi secondi si inizia.

Le formazioni ufficiali:

LAZIO (3-5-2): 1 Strakosha; 3 Luiz Felipe, 33 Acerbi, 26 Radu; 29 Lazzari, 21 Milinkovic-Savic, 16 Parolo, 10 Luis Alberto, 19 Lulic; 11 Correa, 17 Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi.

ATALANTA (3-4-1-2): 95 Gollini; 2 Toloi, 6 Palomino, 5 Masiello; 8 Gosens, 88 Pasalic, 11 Freuler, 21 Castagne; 8 Malinovskyi; 9 Muriel, 10 Gomez. Allenatore: Gasperini.