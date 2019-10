L’Atalanta fa e disfa: in vantaggio di tre gol, si fa rimontare dalla Lazio

Tanto bella quanto ingenua, l’Atalanta butta al vento tre gol di vantaggio all’Olimpico e torna a casa con un punto amarissimo, che sa di sconfitta.

Contro la Lazio i nerazzurri hanno disputato un primo tempo letteralmente spettacolare, da scuola calcio, chiuso con un risultato che sembrava già dire all’intervallo la parola fine al match: 3-0 grazie alla doppietta di Muriel e il gol di Gomez.

Poi, nella ripresa cambia tutto.

In campo c’è sì un’altra Lazio, meglio bilanciata con l’ingresso di Cataldi in mezzo e più convinta di potersela giocare. Ma c’è anche l’Atalanta, che sembra poter far ancora male in contropiede.

Tutto cambia al 68′, quando Immobile si conquista e segna il calcio di rigore dell’1-3 e 30 secondi dopo Correa realizza la seconda rete biancoceleste.

Da lì in avanti inizia un altro match, con i nerazzurri che finiscono poco dopo la benzina e sprecano anche con Gomez e Toloi il contropiede del 2-4.

Nel finale, in pieno recupero, la beffa: Immobile va ancora giù in area e poi trasforma il penalty.

Per l’Atalanta è una mezza sconfitta, che vanifica tutto quello che di fantastico aveva fatto vedere nei primi 45′.