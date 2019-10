Chi l’ha detto che il calcio è uno sport per soli uomini?

Donne che giocano a calcio. Esistono ancora molti pregiudizi a riguardo. Troppo spesso le ragazze con un pallone tra i piedi vengono ancora derise e sottovalutate. Soprattutto in Italia, il calcio femminile è una realtà purtroppo ancora poco nota, trascurata e molto spesso ignorata. Ma perché il calcio è considerato uno sport prettamente maschile?

È la domanda che Marilena, una giovane calciatrice per passione della provincia di Bergamo, ha posto ai suoi amici.

Le risposte sono state diverse: la maggioranza sosteneva che il calcio è uno sport fisico e di conseguenza per nulla adatto al mondo femminile.

Marilena nonostante le numerose critiche non si è data per vinta. Il calcio ha sempre fatto parte della sua vita e ciò l’ha portata alla decisione di creare un gruppo di ragazze per poter affrontare il Campionato di Calcio a 5 CSI nella Bergamasca.

È così che nascono le Oriens Wonders, la squadra femminile di C5 dell’Oratorio di Brembate. Quattordici ragazze di nazionalità diversa, alcune con figli, alcune single ed altre fidanzate o sposate; ma tutte accomunate dalla stessa passione per il calcio. Un gruppo di donne agguerrite con l’obbiettivo di iniziare il campionato piene di gioia ed energia.

La prima partita lascia un po’ di amaro in bocca alle giovani Wonders, che vengono sconfitte a Telgate da una squadra con maggior esperienza. Le ragazze sono consapevoli che la strada è in salita, e che di sconfitte ce ne saranno altre, ma è ammirevole il modo in cui continuano ad affrontare gli allenamenti guidate da due Mister formati e preparatissimi.

Fortunatamente le Wonders non sono sole, alle loro spalle c’è una società forte: l’Asd Oriens, che ha scelto di investire su di loro, sperando che altri paesi della Bergamasca prendano esempio dando un calcio ai soliti pregiudizi.

Le ragazze corrono felici e spensierate. Per loro il calcio è uno sfogo per sfuggire alla routine della vita; sono ore di svago alle quali naturalmente nessuna di loro vuole rinunciare.

Allo stato attuale è molto difficile poter prevedere una crescita della popolarità del calcio femminile in Italia. Ci sono poche calciatrici, poche squadre, pochi investimenti e ancora troppi stereotipi sbagliati.

Ma si può giungere a un nuovo modo di praticare il calcio tutto “in rosa”, partendo dai settori giovanili e sostenendo i centri sportivi che con coraggio promuovono l’attività calcistica femminile come fa l’Asd Oriens Brembate.

Perché non dar loro questa possibilità?