Accordo quasi raggiunto per la Camera di Commercio di Bergamo

Sembra ormai al rush finale l’intesa tra le diverse anime che compongono la Camera di Commercio di Bergamo, intesa non facile ma che si è sbloccata venerdì con una ipotesi di accordo, accordo che andrà ratificato lunedì in un nuovo vertice.

Confermata la presidenza a un esponente di Confindustria, Carlo Mazzoleni, mentre la vicepresidenza andrà a Imprese & Territorio, si parla di Giovanni Zambonelli (Ascom) o Paolo Brivio (Coldiretti) .

La futura giunta, 8 componenti più il presidente, assegnerebbe in base a questo accordo 5 posti alla compagine che ha Confindustria come riferimento (e 12 in Consiglio); a Imprese & Territorio 3 posti (e 9 in Consiglio). Si parla anche, ma non è confermato, del ritorno del sindacato nell’esecutivo.

Entro il 22 ottobre dovranno essere depositati gli apparentamenti per futuro Consiglio camerale che subentrerà all’attuale in scadenza il prossimo 10 marzo 2020. I 21 consiglieri camerali eleggeranno la giunta che a sua volta nominerà presidente e vicepresidente.

Chi è Carlo Mazzoleni

Sessantadue anni, tredicesimo presidente dal dopoguerra di Confindustria Bergamo (2009-2012) , Carlo Mazzoleni è presidente e consigliere delegato della Trafilerie Bergamasche.

Mazzoleni ha assunto incarichi anche a livello nazionale in Confindustria: la partecipazione al direttivo di Federacciai, l’organizzazione che riunisce le aziende siderurgiche, al consiglio di Federmeccanica e al comitato tecnico per le relazioni industriali e gli affari sociali di Confindustria. Carlo Mazzoleni viene da una famiglia storica di industriali. Il padre Emilio, Cavaliere del Lavoro, con incarichi di primo piano anche a livello nazionale, dove è stato fra l’altro il primo presidente di Federmeccanica e ha presieduto la commissione che ha redatto il nuovo statuto di Confindustria, ha guidato l’associazione provinciale dal 1966 al 1971, e il fratello Mario Mazzoleni, che ha poi presieduto anche Federlombardia, oggi Confindustria Lombardia, dal 1991 al 1994.