Un motorino nelle acque del Sebino tra Riva di Solto e Castro

Quel tratto di litoranea, tra Riva di Solto e Castro, è uno dei più suggestivi del Sebino: un panorama splendido, tra le acque cristalline del lago e le montagne che lo sovrastano.

Purtroppo, come testimoniato dalle cronache e da questa foto inviataci da un nostro lettore, a volte dei veri e propri scempi rovinano la vista: in questo caso a finire nel lago d’Iseo è stato un motorino nero, rimasto leggermente in superficie e ben visibile dalla strada.