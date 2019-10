Tre commedie brillanti: il teatro dialettale va in scena al Sociale

Benvenuti a teatro! Il teatro che ha una grande forza civile poiché è il luogo dove le persone si incontrano, perché è da sempre l’arte in 3d, perché toglie la paura dell’altro, di ciò che non si conosce .

E accorcia le distanze fino ad annullare del tutto le barriere tra gli uomini. Non esiste luogo al di fuori del teatro in cui persone totalmente sconosciute tra loro, stiano sedute le une accanto alle altre, ridendo insieme, soffrendo insieme, provando le stesse emozioni, gli stessi sentimenti. Benvenuti a teatro, dunque. Il luogo dove, qualcuno ha detto, tutto è finto ma niente è falso.

Anche per la stagione 2020 il Ducato di Piazza Pontida, la “Fondazione Teatro Donizetti” con il patrocinio di Comune e Provincia di Bergamo intende dunque invitarvi alla terza edizione della rassegna di teatro dialettale amatoriale “Bergamo va a Teatro” dedicandola a Pierfranco Goggi e Marisa Bacialli recentemente scomparsi.

Tre le compagnie che calcheranno le scene nel tempio dei teatri bergamaschi, il teatro Sociale.

Partenza domenica 5 gennaio. Ad alzare per prima il sipario la “Compagnia Stabile Il Teatro del Gioppino” di Zanica con “Tòr, Toréri e Tri Gós” musical in due atti di Fabrizio Dettamanti (che ne firma anche la regia) e care le loro vite, però, ci sono un toro invincibile e il miglior toreador del mondo. Quanto basta per assicurare uno spettacolo decisamente “all’altezza” delle migliori performance della nutrita compagine zanichese.

Toccherà poi, domenica 1° marzo, alla compagnia del “Sottoscala” di Rosciate con la sua “Preòst per tri dé” sempre nata dalla magica penna di Fabrizio Dettamanti per la regia di Luigi Colombo. Impossibile, a meno di assistere a questi tre atti davvero esilaranti, immaginare cosa possa succedere se un mangiapreti incallito sia costretto, suo malgrado, a vestire i panni del parroco per tre giorni. Sarà superba, inutile dirlo, l’esibizione del sempre grande Gianfranco Mismara.

Ultima, ma prima inter pares, la compagnia “Franco Barcella” di San Paolo d’Argon che, domenica 5 aprile, porterà in scena “Barbèi, Bösge e Tentassiù” due atti di Mirco Bema e Alessandra Acerbis diretti da Davide Bellina. Proprio vero che, in fondo, gli uomini sono tutti farfalloni. Questi tre, però, Natale,

Pasquale ed Emilio, dovranno fare i conti con una donna dal temperamento a dir poco gagliardo. E’ poi così vero che il sesso debole è quello femminile? Insomma ci sarà da divertirsi. E da pensare.

Ma sappiamo ancora pensare in bergamasco? Ecco che il Ducato di Piazza Pontida anche per questa nuova stagione teatrale ci mette alla prova. Benvenuti a teatro, dunque! E buon teatro a tutti!

Prezzi dei biglietti: platea e balconate delle tre file di palchi €. 12,00 – altri posti tre file palchi €. 10,00.

Prezzo di abbonamento alle tre commedie: platea e balconate delle tre file di palchi €. 30,00 – altri posti tre file palchi €. 25,00.

Biglietteria Teatro Donizetti, Largo Porta Nuova 17. Da martedì a sabato dalle 13 alle 20. Tel. 035.4160 601/602/603

Ducato di piazza Pontida – acquisto online con paypal www.ducatodipiazzapontida.it

Calendario vendita abbonamenti e biglietti: dal 5 novembre a sino al 16/11/2019 i vecchi abbonati potranno rinnovare l’abbonamento; dal 19/11/2019 al 30/11/2019 periodo per la sottoscrizione di nuovi abbonamenti; dal 3/12/2019 vendita biglietti per la singola rappresentazione.

I possessori degli abbonamenti e/o dei biglietti potranno raggiungere il Teatro Sociale utilizzando gratuitamente i mezzi pubblici grazie alla collaborazione con Atb – Azienda Trasporti Bergamo e/o parcheggiare al parcheggio di Piazza Libertà a soli 3 €. (per un massimo di cinque ore) presentando il biglietto del parcheggio obliterato presso la biglietteria del Teatro Sociale.