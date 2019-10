Tra degustazioni e mostre: Forme, tutti gli appuntamenti di sabato 19 ottobre

Prosegue la quarta edizione di Forme, l’evento sull’arte casearia che sta portando a Bergamo i migliori formaggi d’Italia e del mondo. Dopo il grande successo dei World Cheese Awards, che venerdì 18 ottobre hanno visto protagonisti 3800 formaggi alla Fiera, la manifestazione si divide in due: gli appuntamenti di sabato (e anche di domenica) sono in programma nella struttura di via Lunga così come in Città Alta.

Ecco, nel dettaglio, tutti gli eventi in programma per la giornata di sabato 19.

FORME 2019, GLI APPUNTAMENTI DEL TERZO GIORNO

Tour guidato World Cheese Awards

Cheese Tour

Mordi il mondo

Un’esperienza unica per degustare i migliori formaggi del mondo che partecipano al più importante evento mondiale dell’arte casearia: i World Cheese Awards. L’evento che da 31 anni richiama i migliori formaggi del mondo, dove produttori, consumatori e critici gastronomici celebrano tradizione, innovazione, talento e passione. Per la prima volta in Italia.

Fiera di Bergamo, dalle ore 10.00 alle ore 18.30

Mostra Mercato – Cheese Festival

Il formaggio dà spettacolo

Alla Fiera di Bergamo, all’interno del padiglione che ospita i World Cheese Awards, verrà allestito un grande spettacolo di arte casearia. Il programma, aperto al pubblico, prevede degustazioni, mostra-mercato, stand gastronomici e stand divulgativi delle grandi istituzioni.

Fiera di Bergamo, dalle ore 10.00 alle ore 18.30

Cheese Table

Degustazione con presentazione

10.00 | 11.00 A cura del Corsorzio di Tutela Parmigiano Reggiano DOP

11.00 | 12.00 A cura di Savencia: formaggi francesi

12.00 | 13.00 A cura di Tradi Foods: formaggi portoghesi

13.00 | 14.00 A cura di Switzerland: formaggi svizzeri

14.00 | 15.00 A cura del Corsorzio di Tutela Grana Padano DOP

15.00 | 16.00 A cura del Corsorzio di Tutela Castelmagno DOP

16.00 | 17.00 A cura del Corsorzio di Tutela Castelmagno DOP

17.00 | 18.00 A cura del Corsorzio di Tutela Castelmagno DOP

Degustazioni

Presso lo stand di Regione Lombardia

10.30 | 11.15 Quartirolo DOP e Provolone Valpadana DOP

11.30 | 12.15 Bitto DOP e Valtellina Casera DOP

12.45 | 13.30 Formai de Mut dell’Alta Valle Brembana DOP e Taleggio DOP

13.45 | 14.30 Parmigiano Reggiano DOP e Salva Cremasco DOP

15.00 | 15.45 Gorgonzola DOP e Formaggella del Luinese DOP

15.45 | 16.30 Grana Padano DOP e Strachìtunt DOP

17.00 | 17.45 Silter DOP e Nostrano Valtrompia DOP

Eventi in fiera

11.00 | 12.00

Show cooking presso lo stand Accademia del Panino Italiano

“Il Panino Italiano sostenibile come riutilizzare le croste del formaggi”

A cura di:

– Daniele Reponi

– Riccardo Soncini

11.30 | 13.00

Workshop presso la Sala Colleoni

“Territori Smart Land ed economia circolare”

Workshop promosso da FIEB_Fondazione Istituti Educativi di Bergamo.

Relatori:

– Aldo Bonomi, Sociologo, Ricercatore, Direttore Consorzio Aaster

– Giuseppe Guerini, Presidente Cooperativa Sociale Evosviluppo, Presidente di Confcooperative

– Maurizio Martina, parlamentare, già Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

– Erminio Salcuni, Educatore, Direttore ABF, sede di Bergamo

– Luigi Sorzi, Presidente FIEB

– Luciano Valle, filosofo e teologo, studioso di Etica Ambientale e di Ecosofia

12.00 | 13.00

Incontro presso lo stand Accademia del Panino Italiano

“Il Racconto dell’autentico panino italiano. L’importanza della scelta del formaggio”

Racconto e degustazione a cura di Giorgio Borelli (caffè Valentina).

14.00 | 15.00

Incontro presso lo stand Accademia del Panino Italiano

“Il Racconto dell’autentico panino italiano. L’importanza della scelta del formaggio”

Racconto e degustazione del Siciliano di Panino Giusto.

14.30 | 16.00

Workshop presso la Sala Colleoni

“Sulla strada del formaggio”

Presentazione del libro con l’autore Alberto Marcomini.

16.00 | 17.00

Incontro presso lo stand Accademia del Panino Italiano

“L’ora del Pane&Formaggio”

A cura di

– Daniele Reponi

– Riccardo Soncini

Fiera di Bergamo, dalle ore 10.00 alle ore 18.30

Degustazioni

Cheese Lab

Assaporare con tutti i sensi

Esclusive degustazioni guidate di alcuni dei formaggi più pregiati della produzione casearia italiana e internazionale. In collaborazione con ONAF Organizzazione Nazionale degli Assaggiatori di Formaggio.

Per poter accedere ai Cheese Lab è necessario essere in possesso anche del biglietto d’ingresso generale al Cheese Festival.

“I formaggi d’Oltralpe: i francesi”

Fiera di Bergamo, ore 11.00

“Grana Padano, verticale”

Fiera di Bergamo, ore 12.30

“Dall’est Europa ai Balcani”

Fiera di Bergamo, ore 14.30

“I Principi delle Orobie”

Fiera di Bergamo, ore 16.00

“I ‘Blu’ del mondo”

Fiera di Bergamo, ore 17.30

Installazione – Paesaggi sonori

di Carlo Giordani

Immergersi totalmente nell’atmosfera di un alpeggio, seguendo il formaggio nel suo viaggio dal pascolo alle scalere della stagionatura. Guidati da un’evocativa traccia scritta, sarà possibile ascoltare il fruscio del vento e dell’erba, il tonfo del latte che cade nel secchio durante la mungitura e tutti i “paesaggi sonori” che normalmente passano inascoltati.

Fiera di Bergamo, dalle ore 10.00 alle ore 18.30

And the winner is…

Capolavori del gusto in mostra

Esposizione di eccellenze casearie provenienti da tutto il mondo, vincitrici delle 31 edizioni precedenti dei World Cheese Awards. La mostra celebrerà il formaggio vincitore dell’edizione 2019 dei World Cheese Awards accanto ad un formaggio italiano “storico”, il Montébore, scelto da Leonardo Da Vinci per le nozze tra Isabella d’Aragona e Gian Galeazzo Sforza.

Ingresso gratuito

Palazzo della Ragione, Sala delle Capriate (Città Alta), dalle ore 10.00 alle ore 18.00

Esposizioni e degustazioni

The Cheese Valley

Bergamo Città Creativa UNESCO

Nella Loggia Porticata del Palazzo della Ragione, una mostra-mercato aperta al pubblico, dedicata alle eccellenze casearie delle Cheese Valleys, il progetto che candiderà Bergamo, insieme ai territori delle province di Lecco e Sondrio, come Città Creativa UNESCO per la Gastronomia.

Ingresso gratuito

Palazzo della Ragione, Loggia porticata (Città Alta), dalle ore 10.00 alle ore 18.00