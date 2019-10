Scontro tra auto a Bonate Sotto: ferite almeno 7 persone

Brutto incidente a Bonate Sotto, poco dopo le 10,30 di venerdì 18 ottobre.

Non è ancora chiara la dinamica di quanto successo in via 25 aprile, dove secondo le prime informazioni si sarebbero scontrate due auto rendendo necessario l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono giunte quattro ambulanze: almeno 7 le persone coinvolte, anche se le loro condizioni non dovrebbero essere gravi (l’allarme è scattato in codice giallo).

Allertati per i rilievi anche i carabinieri del comando provinciale di Bergamo.