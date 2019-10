I giovani del Rotary sulle orme di Greta: puliranno la pineta

Un tema caldo e che, al giorno d’oggi, fa molto discutere è quello dell’ambiente; un pianeta da preservare e da salvare dall’inquinamento.

Prendendo spunto da tutto ciò il Rotaract Club città di Clusone, sezione giovani del Rotary Club, ha promosso un’interessante iniziativa: la pulizia della rinomata pineta di Clusone.

”L’attività è in programma per domenica 20 ottobre – racconta Filippo Ambrosioni, presidente del Rotaract di Clusone -. Abbiamo deciso deciso di metterci in gioco e fare qualcosa di utile per il nostro territorio. In quest’ultimo periodo si parla tanto di ambiente, ma per preservarlo bisogna rimboccarsi le maniche. Domenica mattina puliremo così la pineta di Clusone con la collaborazione del gruppo Green Baradei che ha accolto volentieri la nostra proposta. L’associazione Green Baradei aveva già svolto in passato questa attività”.

Il ritrovo, per chi volesse unirsi e partecipare, è fissato per le 9 di domenica 20 ottobre nel parcheggio di fronte al parco sospeso, nelle vicinanze della chiesetta dei morti alle Fiorine.

È consigliato munirsi di guanti, gilet arancioni, abiti da lavoro e calzature come stivali o scarponi. I sacchi per raccogliere l’immondizia saranno forniti sul posto. L’attività si concluderà intorno al mezzogiorno.

“Più siamo meglio è – conclude con questo appello il presidente del Rotaract di Clusone -: sono ben accette forze nuove e aiutanti per svolgere la pulizia della nostra pineta”.