Furti in casa a Seriate e Pedrengo: arrestato 45enne di Brembate

Nuovi controlli dei Carabinieri di Bergamo nell’hinterland cittadino, in particolare tra Seriate e i comuni limitrofi. Le operazioni – effettuate con la collaborazione delle unità del 2° Nucleo Elicotteri e del Nucleo Cinofili di Orio al Serio – hanno consentito di identificare circa 125 persone, 19 delle quali di interesse operativo per precedenti specifici per reati di tipo predatorio o inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, un uomo, 45enne di Brembate Sopra, è stato arrestato poiché riconosciuto responsabile di tre furti in abitazione commessi a Seriate e Pedrengo, e sei persone sono state denunciate in stato di libertà per reati vari: un 40enne originario della Romania e un 30enne originario dell’Algeria, per aver tentato di sottrarre alcuni capi di abbigliamento dal centro commerciale Oriocenter; un 57enne di Morengo per tentata truffa, per aver cercato di far sottoscrivere un contratto di locazione per un appartamento di cui non aveva la disponibilità; un 20enne cittadino egiziano per violazione della legge sull’immigrazione; un 19enne, originario della Bolivia, poiché trovato in possesso di 10 grammi di sostanza stupefacente tipo marijuana; un 42enne marocchino poiché fermato alla guida della propria auto Fiat Punto con un tasso alcolico di circa 0.9 g/l. Undici le contravvenzioni al Codice della Strada per infrazioni varie.