Darfo, moto travolta da un’auto: grave 21enne attaccante della Virtus Lovere

Stava rientrando a casa a Darfo Boario dopo l’allenamento con i compagni della Virtus Lovere quando improvvisamente la moto sulla quale viaggiava si è scontrata con un’auto, sbalzandolo violentemente dalla sella.

È la dinamica dell’incidente nel quale mercoledì sera, attorno alle 23, è rimasto coinvolto Luca Vielmi, 21enne attaccante della formazione bergamasca che milita in Prima Categoria residente a Darfo.

Il giovane era in sella alla sua Ktm insieme a una ragazza di un anno più giovane di lui: nella zona dell’autostazione di Boario si è scontrato con una Renault Modus con a bordo una 46enne e una 20enne che proveniva da via de Gasperi.

Le sue condizioni sono apparse da subito gravissime e sul posto è arrivata in pochi minuti un’eliambulanza che, dopo le prime cure prestate sul posto, lo ha trasportato d’urgenza al Civile di Brescia: qui è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per ridurre un’ematoma alla testa e ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione.

La giovane che viaggiava in moto con lui è stata portata in codice giallo all’ospedale di Esine mentre sono rimaste illese, ma sotto choc, le due donne a bordo dell’auto.

Tanti i messaggi di speranza e incoraggiamento che sono stati pubblicati da amici e compagni di squadra su Facebook: tra questi anche quelli delle società del Darfo Boario (dove è cresciuto), del Casazza, del Sovere e della Virtus Lovere.