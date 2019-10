Che mossa: Marina Brunello è Maestro Internazionale di scacchi

Che mossa! Marina Brunello ha ricevuto dalla Federazione Mondiale di scacchi (Fide) l’attribuzione del titolo di Maestro Internazionale. È la prima bergamasca ad ottenere questo titolo.

Un traguardo importante per la 25enne bergamasca, campionessa italiana di scacchi in carica: ha vinto il primo titolo nel 2008 (allora la più giovane in assoluto) e poi lo scorso anno, dieci anni dopo, ha bissato lo scudetto.

Nata a Lovere nel 1994, la giocatrice di Rogno nel maggio 2011 ha ricevuto dalle mani del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, il diploma e l’insegna di “Alfiere della Repubblica”, una onorificenza istituita dal Quirinale per i giovani al di sotto dei diciotto anni, particolarmente distintisi nello studio e nella vita.

Nell’aprile 2019, ad Adalia, Marina si è classificata 16esima nel campionato europeo femminile, un risultato che gli ha permesso di qualificarsi al prossimo campionato del mondo femminile che inizierà nel settembre 2020 a Minsk. In maggio ha vinto il quinto CISF, il terzo con la con la squadra del Caissa Italia Pentole Agnelli Bologna, vincendo sei partite sulle sei giocate. Superando quota 2400 punti Elo, è stata promossa Maestro Internazionale.

Dal prossimo 23 ottobre la campionessa italiana di scacchi con la nazionale Italiana formata da Tea Gueci, Zimina, Sedina e Movileanu, sarà protagonista a Batumi (Georgia) per il Campionato Europeo a squadre.

La Federazione Italiana ha comunicato che Marina è stata inserita tra i 12 finalisti del prossimo campionato Italiano individuale assoluto che verrà giocato a fine novembre a Padova: giocherà contro 11 giocatori maschi. È la prima giocatrice a partecipare alla finale scudetto da quando questa è a girone a numero chiuso e la seconda in assoluto a partecipare alla finale dopo la mitica Clarice Benini.